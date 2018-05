Dars tovornjakarjem v enem mesecu izdal 1300 glob

Prvi mesec elektronskega cestninjenja tovornih vozil DarsGo

7. maj 2018 ob 12:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dars, ki je z aprilom uvedel DarsGo, elektronsko cestninjenje tovornih vozil na avtocestah in hitrih cestah, je v prvem mesecu izdal kar 1.300 plačilnih nalogov. Uporabniki bodisi nimajo naprave DarsGo, na računu vozila nimajo ustreznega finančnega kritja ali pa vozijo z nižjim prijavljenim številom osi od dejanskega.

Nov sistem cestninjenja tovornih vozil, težjih od 3,5 tone, poteka prek skupno 128 portalov nad avtocestami in hitrimi cestami. Cestninski portal ob prehodu težkega vozila zazna napravo DarsGo v vozilu, v kateri sta zapisana registrska številka vozila in emisijski razred Euro, kar je podlaga za obračun cestnine za posamezen cestninski razred. Višina cestnine pa je odvisna tudi od števila osi vozila, zato morajo vozniki priklopnih vozil pred vsako vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah ročno nastaviti ustrezno število osi na napravi DarsGo, kjer občasno prihaja do goljufij.

"Poskusi izmikanja plačevanju cestnine obstajajo v vsakem cestninskem sistemu in tudi DarsGo ni izjema," pravijo na Darsu, ki so pri domačih voznikih tovornih vozil v nekaj večjem odstotku opazili, da nimajo pravilno prijavljenega števila osi na napravi DarsGo.

Podlaga za globe je v noveli zakona o cestninjenju, ki določa, da je za večino storjenih prekrškov odgovoren posameznik oz. voznik. Le v nekaj primerih prekrškov je odgovorna tudi pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in njihova odgovorna oseba. Globa za voznika tako znaša 800 evrov, za odgovorno osebo 800 evrov, za pravno osebo 2.000 evrov in za samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost 1.200 evrov.

"Sistem DarsGo deluje v skladu s pričakovanji in večjih težav v prvem mesecu ne zaznavamo, ravno tako delujejo nadzorni portali," so dejali na Darsu. V prvih dneh delovanja sistema so sicer imeli nekaj težav zaradi dvojnih transakcij, nekajkrat pa sistem ni zaznal katere izmed cestninskih transakcij. Obe težavi so sistemsko uredili s poznejšim premoščanjem vrzeli.

Nekateri uporabniki so imeli pripombe na način prikazovanja transakcij na njihovem zasebnem delu portala darsgo.si, kjer Dars išče še dodatne rešitve, da bi omogočil drugačno ali dodatno obliko prikazov transakcij.

"Ogromno je tudi klicev, ko stranke pokličejo, da so pozabile na napravi DarsGo nastaviti pravilno število osi in želijo, da se to popravi," so še navedli na Darsu in dodali, da se kar nekaj težav kaže tudi v nepravilni uporabi sistema uporabnikov. Gre namreč za nov sistem, ki od uporabnikov zahteva, da se o njem podučijo in ga pravilno uporabljajo.

La. Da.