Se bo gospodarsko uspešno leto končalo tudi z denarno nagrado ob koncu leta? To je odvisno od uspešnosti podjetja. Foto: Pixabay Koliko bo decembra poleg mesečne plače kapnilo na račun, je odvisno od uspešnosti podjetja - in tega, koliko to ceni svoje delavce. Foto: BoBo Podjetja svoje zaposlene nagrajujejo na različne načine - nekatere tudi s stimulativnimi nagradami, ki so odvisna od njihovega celoletnega dela. Foto: Pixabay

Decembrske nagrade: nekateri o njih molčijo, drugi bodo izplačali od 240 do 1.200 evrov

Nekatere družbe odločitve še niso razkrile ali pa zneske skrivajo

5. december 2017 ob 06:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bliža se konec leta, ki je bilo za slovenska podjetja - sodeč po statističnih podatkih - izjemno gospodarsko uspešno. Pa bodo kaj od tega imeli tudi zaposleni? Pozanimali smo se, kje lahko delavci pred prazniki pričakujejo še dodatno nagrado za dobro poslovanje svojega podjetja. Nekateri so odločitev o izplačilih božičnic, 13. plač ali kakšnih drugih nagrad že sprejeli, drugi se o tem še odločajo.

Naj gre za nagrado zaradi uspešnega poslovanja podjetja, božičnico ali 13. plačo - zaposlenim izraz načeloma ni pomemben, ključno pa je, koliko (če sploh) bodo ob koncu iztekajočega se leta oz. na začetku novega poleg mesečne plače prejeli na svoje račune. Vprašanje o izplačilu "decembrskih" dodatkov k plači smo naslovili na nekaj podjetij v državni lasti, trgovskih verig, bank, pa tudi na uspešna zasebna podjetja.

Gen-I in Telekom: 1.120 evrov bruto

Ko gre za decembrsko nagrajevanje svojih zaposlenih, so nekatere družbe radodarnejše kot druge. V družbi Gen-I so nam tako pojasnili, da bodo vsi njihovi zaposleni dobili božičnico v višini 70 odstotkov povprečno izplačane plače v Sloveniji (ta je bila po podatkih statističnega urada okoli 1.600 evrov bruto), kar nanese okoli 1.120 evrov bruto. Ker bo po spremenjeni zakonodaji letos božičnica manj obdavčena, bodo tako zaposleni na račune dobili več kot pretekla leta, so še poudarili. Podoben znesek lahko decembra pričakujejo tudi zaposleni v Telekomu Slovenije, morebitno izplačilo dela plače za poslovno uspešnost (13. plača oz. nagrada) pa je "vezano na preseganje zastavljenih ciljev za posamezno leto" in bo odvisno od revidiranih rezultatov poslovanja, so nam še pojasnili.

V SKB-ju nagrada bo, o zneskih molčijo, v NLB-ju si za možnost izplačila še prizadevajo

V banki SKB, ki je del skupine Société Générale, so razložili, da božičnice ali trinajste plače ne izplačujejo, ampak vsako leto decembra svojim zaposlenim izplačajo "stimulacijo, ki je odvisna od prispevka posameznika k poslovni uspešnosti banke". "Konkretni podatki, ki zadevajo denarne nagrade zaposlenim za opravljeno delo, so del poslovne politike banke in jih, v skladu s prakso Skupine Société Générale na tem področju, ne razkrivamo javnosti," so odgovorili na vprašanje o znesku, ki ga lahko delavci pričakujejo.

V Novi Ljubljanski banki so nam pojasnili, da božičnice ne izplačujejo, kolektivna pogodba ne predvideva niti izplačila 13. plače, dopušča pa možnost izplačila nagrade za poslovno uspešnost, ki je odvisna od posameznikove delovne uspešnosti, a je banka zadnja leta ni izplačevala. "Morebitna nagrada se izplača pod predpostavko preseganja poslovnih rezultatov, česar v tem trenutku še ni mogoče potrditi, si pa uprava banke za to prizadeva," so še dejali.

Iz Banke Slovenije so sporočili, da odločitev o tem še ni bila sprejeta.

Akrapovič: Nagrajevanje na začetku leta, nagrada je lahko tudi višja od plače

Podobno prakso nagrajevanja imajo tudi v enem najuspešnejših podjetij v državi, družbi Akrapovič, kjer pravijo, da so zaposleni vključeni v sistem nagrajevanja, s katerim že nekaj let nadomeščajo božičnico in ki se je izkazal za dobrega, saj spodbuja storilnost. In kaj to pomeni? "Zaposlenim v prvih mesecih naslednjega leta izplačamo nagrado glede na njihovo uspešnost pri doseganju ciljev preteklega leta," odgovarjajo in dodajajo, da je nagrada ob dobri oceni zaposlenega "lahko višja od njegove plače". Povprečna plača v družbi je sicer neuradno dobrih 2.000 evrov bruto.

Med tistimi, ki bodo svoje delavce letos nagradili z dodatnim izplačilom, je še eno uspešno podjetje: Hidria. Tudi tam višine nagrade ne razkrivajo, zagotavljajo pa, da bodo "zaposlene za dobro delo v letu 2017 ustrezno nagradili", saj so prepričani, da si to zaslužijo, saj so "srce in motor korporacije", ki je (tudi) letos poslovala "uspešno in v skladu z zastavljenimi cilji".

Krka: Slabih 1.300 evrov božičnice, dvakrat letno pa še polovica plače za uspešnost

Decembrskega plačilnega lista se lahko veselijo tudi zaposleni v novomeškem farmacevtskem velikanu Krka, kjer bodo vsem - redno zaposlenim in agencijskim delavcem - izplačali enak znesek: 1.287,53 evra bruto. A to še ni vse - na podlagi morebitnih dobrih poslovnih rezultatov dvakrat letno vsem sodelavcem (tudi agencijskim) izplačujejo še nagrado za dobro poslovanje oz. uspešnost. "Za obdobje januar-junij 2017 smo dobili izplačano polletno uspešnost v višini 50,6 odstotka posameznikove plače. Morebitno izplačilo uspešnosti za drugo polletje se bo prav tako izračunavalo na podlagi doseženih kumulativnih letnih rezultatov poslovanja in bo, če bodo cilji doseženi, predvidoma izplačano na začetku naslednjega leta," so zapisali v službi za odnose z javnostmi omenjene družbe.

Dars: Lani 600 evrov, letos še ni jasno

V Družbi za avtoceste Republike Slovenije (Dars) so nam pojasnili, da se na podlagi kolektivne pogodbe o izplačilu božičnice s sindikati še dogovarjajo in da bo odločitev predvidoma sprejeta v decembru. Lani so 600 evrov bruto božičnice prejeli vsi zaposleni, z izjemo uprave, izplačana je bila januarja 2017.

V številnih družbah odločitve v naslednjih dneh

Tudi iz Luke Koper so nam sporočili podobno: "Kriteriji za izplačevanje 13. plače so določeni v kolektivni pogodbi. Odločitev bo sprejeta predvidoma sredi decembra." O izplačilu takšnega ali drugačnega decembrskega dodatka se še dogovarjajo tudi v Gorenju, v Zavarovalnici Triglav "predloga o morebitnem izplačilu denarne nagrade iz naslova uspešnosti poslovanja" še niso obravnavali, v Petrolu pa so nam pojasnili, da bo odločitev sprejeta v naslednjih dneh.

Pa trgovci? V Lidlu in Hoferju okoli 250 evrov, v Sparu molčijo, Mercator se še ni odločil

In medtem ko si lahko številni zaposleni v naštetih družbah med prazniki malo oddahnejo, pa je december zagotovo izjemno obremenjujoč za zaposlene v trgovini. Zato smo o izplačilu božičnic povprašali tudi nekatere trgovske verige. V Mercatorju so nam pojasnili, da bodo delavcem pri novembrski plači izplačali božičnico v višini 110 evrov bruto, in sicer v e-bonih na kartico Pika. V Sparu Slovenija pa so nam skopo odgovorili, da je "politika nagrajevanja odvisna tako od rezultatov podjetja kot tudi od uspešnosti posameznika pri svojem delu".

Zgovornejši so bili glede zneskov v Lidlu, kjer bodo 15. decembra vsem zaposlenim izplačali božičnico v znesku 260 evrov bruto, v Hoferju pa bodo delavci decembra dobili 240 evrov.

Tanja Kozorog Blatnik