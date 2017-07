Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Delavci migranti so se združili v sindikat in uprizorili več protestov. Na fotografiji je iz leta 2016. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Delavci migranti dobili tožbo zoper Furs

Državo bodo najbrž tožili za odškodnino

12. julij 2017 ob 21:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Delavci migranti, ki delajo v Avstriji, so na vrhovnem sodišču dobili prvo sodbo zoper finančno upravo, poroča Radio Slovenija.

Vrhovni sodniki so namreč ob vprašanju, ali se pri davčnem zavezancu, ki vloži davčno napoved na podlagi samoprijave, davčna osnova za odmero dohodnine določi enako in pod enakimi pogoji, kot če bi jo oddal v predpisanih rokih, presodili v korist migrantov.

To pomeni, da so delavci migranti, ki vložijo davčno napoved na podlagi samoprijave, upravičeni do odmere dohodnine pod enakimi pogoji kot drugi davčni zavezanci, ki jim stroški v povezavi z delom znižujejo davčno osnovo. Pričakovati je, da bodo delavci migranti od države zahtevali vračilo preveč plačanega davka skupaj z obrestmi, je še poročal Radio Slovenija.

Al. Ma.