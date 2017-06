Delničarjem Hita 1,35 milijona evrov

Skupščina Hita

19. junij 2017 ob 15:20

Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

Lastniki novogoriškega Hita si bodo razdelili 1,35 milijona evrov dobička, preostanek pa je ostal nerazporejen. Družba je dobila tudi tri nove nadzornike: Irmo Frelih, Marjana Pintarja in Gregorja Bajraktarevića.

Družba Hit je lani ustvarila slabih 3,8 milijona evrov čistega dobička. Po sklepu uprave je bilo 1,9 milijona evrov razporejenih v druge rezerve, bilančni dobiček za poslovno leto 2016 pa znaša slabe tri milijone evrov. Današnja skupščina je po nasprotnem predlogu SDH-ja in Kapitalske družbe sprejela sklep, da se za plačilo dividende delničarjem, imetnikom prednostnih delnic, nameni 1,35 milijona evrov, preostanek v višini 1,6 milijona evrov pa ostane nerazporejen.

Hit je dobil tudi tri nove nadzornike, saj je članom nadzornega sveta, ki sta zastopala Kad in Sod, potekel mandat, Pintar pa bo kot predstavnik lokalne skupnosti nadomestil Marina Furlana, ki je odstopil sredi maja zaradi osebnih razlogov, ki so povezani s preobremenjenostjo in poslovnimi obveznostmi v podjetjih, ki jih vodi.

SDH in Kad sta poslovanje družbe za lani ocenila za uspešno, saj so ključni kazalniki poslovanja presegli tako tiste iz leta 2015, kot tudi načrtovane, so še zapisali. Zato so bile na skupščini podeljene razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Skupščina je poleg tega pooblastila predsednika uprave Janeza Mlakarja za sklenitev nove pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku za poslovno leto 2018, ki predvideva izplačilo v višini 10 odstotkov preostalega čistega dobička poslovnega leta.

A. Č.