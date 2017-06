Delničarji niso podprli odpoklica Ivice Todorića s čela nadzornega sveta Konzuma

V 15 dneh bo sklicana nova seja nadzornega sveta

5. junij 2017 ob 11:59

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Delničarji Konzuma niso podprli zahteve za odpoklic lastnika koncerna Agrokor Ivice Todorića s položaja predsednika nadzornega sveta Konzuma.

Izredni pooblaščenec hrvaške vlade za Agrokor Ante Ramljak je odločitev obžaloval in pojasnil, da so odpoklicu nasprotovali delničarji iz skupine Agram, ki imajo več kot 25 odstotkov delnic Konzuma. Preostala dva nadzornika, Ivica Crnjac in Hrvoje Kraljević, sta odstopila, že prej je to storil Ivica Sertić, Todorić pa je odstopu nasprotoval. S tem je onemogočeno imenovanje nove uprave Konzuma.

"Danes smo pričakovali, da bodo predstavniki delničarjev glasovali za odpoklic Ivice Todorića, na žalost se to ni zgodilo, ker je predstavnik skupine Agram, ki ima več kot 25 odstotkov delnic, glasoval proti. Nov sestanek sveta bo sklican čez 15 dni," je po poročanju spletne strani Jutarnji.hr dejal Ramljak.

Agram skupina je, še preden so 10. aprila v Agrokorju uvedli izredno upravo, prevzela Agrokorjevo podjetje Agrolaguna s pogodbo, v kateri so delnice predstavljale jamstvo za posojila. Agram ima sicer približno 10 odstotkov delnic v kmetijskih podjetjih iz skupine, Vupik in Belje. Največji delničar skupine, ki ima v lasti več kot 10 podjetij, med njimi tudi zavarovalnici Euroherc in Jadransko osiguranje, je eden najbogatejših Hrvatov Dubravko Grgić.

Na novinarsko vprašanje, ali Todorić še zmeraj "vleče niti" v Agrokorju, je Ramljak odgovoril, naj novinarji sami ocenijo, "kdo koga varuje". "Mislim, da je vse jasno, zadeve so se začele razkrivati," je dejal in dodal, da današnja odločitev skupščine Konzuma ovira prestrukturiranje Agrokorja.

Največja upnica Agrokorja, ruska banka Sberbank, je nedavno izrazila nezadovoljstvo s Konzumovo upravo, omenila pa je tudi, da Ramljak ni kos svoji nalogi. Dogajanje na današnji skupščini delničarjev je verjetno še dodatno zmanjšalo možnosti Agrokorja, da dobi novo posojilo za stabilizacijo poslovanja. Ramljak je potrdil, da potekajo pogajanja o novih posojilih, za katere pravi, da bo to "absolutno zadnje posojilo pred končnim dogovorom z upniki". Kot še poroča Jutarnji, je na vprašanje, katere banke bodo dale posojilo, Ramljak odgovoril, da "računa na vse banke".

K. T.