Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tečaj delnic se je nekoliko stabiliziral, potem ko so nekateri analitiki opozorili, da bi se v prevzemni boj utegnila vmešati še preostala dva kitajska ponudnika. Foto: BoBo Sorodne novice Zaradi ponujene visoke prevzemne cene je vrednost Gorenja močno zrasla Gorenje za strateškega partnerja izbralo kitajsko družbo Hisense Dodaj v

Delnice Gorenja poživile tedensko borzno dogajanje

Vrednost Gorenja močno zrasla

11. maj 2018 ob 18:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Trgovanje na Ljubljanski borzi je bilo ta teden po zaslugi objave, da namerava kitajski Hisense prevzeti Gorenje, precej živahno, promet s to delnico je namreč ta teden dosegel 3,73 milijona evrov.

Tretji največji lastnik Gorenja Panasonic je novega strateškega partnerja poiskal v kitajski skupini Hisense, ki je napovedal, da bo za delnico ponudil 12 evrov pod pogojem, da prevzame več kot polovico delnic. V četrtek so delnice Gorenja poletele v nebo oz. pridobile nekaj več kot 65 odstotkov.

Danes se je njihov tečaj nekoliko stabiliziral. Nekateri analitiki so namreč ocenili, da bi se v prevzemni boj utegnila vmešati še preostala dva kitajska ponudnika za strateškega partnerja, nekateri pa, da je prevzem Gorenja manj gotov, kot se zdi.

Delnice Gorenja so danes izgubile 1,78 odstotka in teden sklenile pri 11,05 evra. Promet je v četrtek dosegel 1,66 milijona evrov, danes pa 1,82 milijona evrov. Tečaj je v primerjavi s koncem prejšnjega tedna pridobil 72,6 odstotka, na te delnice je ta teden odpadlo 3,73 milijona evrov prometa.

Za Gorenjem Cinkarna Celje in Krka

Delnice Gorenja so tako poživile tedensko borzno dogajanje, v katerem so borzni posredniki sklenili za 9,45 milijona evrov prometa. Druge najprometnejše so bile ta teden delnice Cinkarne Celje, s katerimi so opravili za 1,85 milijona evrov poslov, tretje pa delnice Krke s 1,52 milijona evrov prometa.

Tečaj Cinkarne se v tednu dni ni bistveno spremenil, medtem ko je tečaj Krke pridobil 2,4 odstotka. Tečaj Telekoma Slovenije je na tedenski ravni pridobil 3,8 odstotka, Pozavarovalnice Sava pa 1,1 odstotka. Tečaj Zavarovalnice Triglav je medtem približno prav toliko izgubil.

Sa. J.