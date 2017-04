Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Francija je uvedla novo delavsko pravico, pravico do odklopa. Foto: BoBo/Srdjan Živulović Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Delo se vedno bolj zažira v prosti čas. Kaj pa pravica do odklopa?

Mednarodni dan dela razglasil MOD

28. april 2017 ob 10:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Sindikati na podlagi ankete ugotavljajo, da delovni čas predstavlja vedno večjo obremenitev za zaposlene. Delo se vedno bolj zažira v prosti čas, saj mnogi delodajalci med prostim časom sporočajo nove opravke in naloge delavca.

Leta 2003 je Mednarodna organizacija dela (MOD) 28. april razglasila za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. Sindikati opozarjajo na čezmerno opravljanje nadur, odrejanje dela v soboto, nedeljo in ob praznikih, neupoštevanje zakonodaje ter preobremenjenost in izgorevanje zaposlenih. Ta pojav še zlasti izstopa v dejavnostih trgovina in gostinstvo.

"Jaz vas bom spomnila, da je v letošnjem letu v Franciji začel veljati zakon, ki je uvedel novo delavsko pravico. Pravico do odklopa. Zakon pravi, da je treba na ravni posameznega delodajalca dogovoriti ure in dneve, ko delodajalec ne sme pod nobenim pogojem posegati v prosti čas delavca. Na primer, da se za konec tedna ne sme pošiljati e-pošte, kaj morajo narediti," je komentirala predstavnica Zveze svobodnih sindikatov (ZSSS) Lučka Böhm.

Podobno - poseganje delovnega v prosti čas in 12-urno delo - ugotavljajo tudi na inšpektoratu za delo. Čeprav ima delavec službeni telefon, ga delodajalec ne sme motiti med prostim časom, pravi glavna delovna inšpektorica Nataša Trček. "Počitek je v bistvu tisto, kar potrebuje delavec, in počitek je namenjen počivanju, ne pa stalnim motnjam."

26 odstotkov anketiranih poroča, da zaradi delovnega časa nimajo dovolj počitka in da zato trpi njihovo zdravje. Posebej skrb vzbujajoč je odgovor 7 odstotkov vprašanih, ki pravijo da so zaradi prevelikega obsega dela tako izčrpani, da morajo zaradi tega nastopiti bolniško odsotnost.

Urška Valjavec, Radio Slovenija