Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Delodajalci opozarjajo, da predlog ne zasleduje ciljev, zaradi katerih so se sploh usedli za mizo, pravi Hribar Milič. Foto: EPA Sorodne novice Ekonomsko-socialni svet v pogajanja za odpovedne razloge Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Delodajalci povsem razočarani nad novo delovno zakonodajo

Kritični do poteka pogajanj

27. marec 2017 ob 13:59

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zadnji osnutek sprememb delovne zakonodaje prinaša korist le delavcem in sindikatom, delodajalce pa dodatno obremenjuje, so poudarili predstavniki delodajalcev.



Po besedah generalnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije Sama Hribarja Miliča, v trenutnem predlogu zakonskih sprememb ni zajetih izhodiščnih ciljev, ki so jih sploh posadili za pogajalsko mizo. Poudaril je, da zakonodajni paket prinaša spremembe, ki ne bodo omogočile večje prožnosti, temveč zgolj večjo togost trga dela.

Prepričan je tudi, da s "povečano navidezno zaščito zaposlenih" izgubljata obe strani. Še posebej je izpostavil obremenitev, ki jo za podjetnika predstavlja grožnja, da mu bo lahko inšpektor za delo v primeru, da ne bo mogel izplačati plač v roku, "pobral delovna sredstva in zaprl obrat".

Še bolj kritičen je bil predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, ki v predlaganih spremembah vidi nacionalizacijo slovenskih podjetij. Predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Drago Delalut je prav tako izpostavil, da bi predlog podjetnikom močno otežil delo.

Bolj predavanja kot pogajanja

Delodajalce sicer najbolj moti odločitev ministrstva za delo, da iz predlaganih sprememb izvzame predlog redefinicije odpovednega razloga nesposobnosti, ki bi po Mehovih besedah na koncu povečal število zaposlenih. Poleg tega opominjajo, da paket zakonodajnih sprememb ne predvideva povečanja prožnosti, razbremenitve stroškov dela in stroškov pogodb o zaposlitvi.

Neprizanesljivi so bili tudi do poteka pogajanj. Da se bo začel nov krog, so izvedeli iz medijev, Delalut pa je dosedanji postopek označil "bolj kot predavanja in dogovarjanja o prihodnjih sejah". Milič je hkrati opozoril, da bi šlo za pomemben presedan, če bi takšne zakonodajne spremembe sprejeli brez potrditve vseh socialnih partnerjev.

Če vlada pripomb delodajalcev ne bo upoštevala, jim v skrajnem primeru po Mehovih besedah ostanejo še protesti. Kako točno bi ti potekali, še ne ve.

A. Č.