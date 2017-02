Delovni preizkus zdaj na voljo vsem brezposelnim, tudi mladim in šele prijavljenim

Poteka brez sklenjenega delovnega razmerja

6. februar 2017 ob 17:23

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V delovni preizkus, s katerim želi zavod za zaposlovanje izboljšati zaposlitvene možnosti iskalcev dela, se lahko od zdaj vključijo vsi prijavljeni brezposelni, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti.

Do zdaj so se preizkusa pri delodajalcih, katerih ponudbe so bile izbrane na javnem povabilu, lahko udeležili le brezposelni, ki so dopolnili vsaj 30 let in so bili najmanj tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Med delovnim preizkusom brezposelni preizkusijo svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu ter si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti. Delodajalci lahko brezposelne spoznajo in preizkusijo v delovnem okolju še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Delovni preizkus traja od najmanj 100 ur do največ enega meseca in poteka brez delovnega razmerja.

Do zdaj se je po koncu delovnega preizkusa pri istem ali drugem delodajalcu zaposlilo več kot 70 odstotkov udeležencev programa, piše na spletnih straneh zavoda.

Čas za vložene ponudbe najpozneje do konca julija

Sredstva javnega povabila so še na voljo, zato lahko delodajalci, ki želijo preizkusiti brezposelne na konkretnem delovnem mestu, predložijo ponudbo na območno službo zavoda, kjer imajo svoj sedež. Sodelujejo lahko delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje javnega povabila. Delodajalci lahko ponudbe vložijo do porabe sredstev oziroma najpozneje do 31. julija.

Za izveden delovni preizkus bodo delodajalcem povrnili ocenjeno vrednost stroškov,tj. 206 evrov za udeleženca, delodajalci iz javnega sektorja pa so upravičeni le do povračila dejanskega stroška zdravniškega pregleda kandidatov. Udeleženci delovnega preizkusa prejmejo dodatek za prevoz in dodatek za aktivnost, ki se jim izplačata na podlagi njihove dejanske udeležbe v programu.

Delovni preizkus traja od najmanj 100 ur do največ enega meseca. Poteka brez delovnega razmerja in pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. V okvirih dovoljenega števila oseb na delovnem preizkusu lahko delodajalci oddajo več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe končani vsi delovni preizkusi iz predhodne ponudbe in izpolnjeni tudi pogoji glede zaposlitev po končanih delovnih preizkusih.

Brezposelni, ki se želijo vključiti v delovni preizkus, se o možnosti vključitve najprej pogovorijo z osebnim svetovalcem ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so prijavljeni. Programa se lahko udeležijo brezposelni, za katere zavod presodi, da je njihova vključitev smiselna. Pred začetkom delovnega preizkusa podpišejo zaposlitveni načrt in pogodbo o vključitvi v program, uspešno pa morajo opraviti tudi zdravniški pregled. V času vključenosti v delovni preizkus jih mora delodajalec obvezno zavarovati za invalidnost in smrt kot posledico poškodbe pri delu.

T. H.