Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! V stečajni masi po naših informacijah ni praktično ničesar. Dodaj v

Direktor Val marketinga: vse svoje premoženje bom dal za poravnavo dolgov

Do petka so na Tržnem inšpektoratu prejeli 80 prijav, na policiji 50

17. oktober 2017 ob 09:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

V začetku oktobra je več sto potrošnikov, ki so podjetju Val marketing med marcem in oktobrom letos naročili ter plačali del ali celotno kupnino za protivlomna vrata, prejelo obvestilo direktorja Gregorja Janeza Vrhovnika, da je vložil predlog za stečaj podjetja.

Med kupci, ki so nemudoma poskušali priklicati odgovorne v podjetju, a so telefoni zvonili v prazno, je zavladala panika. Prepričani, da gre za dobro načrtovano goljufijo, se dogovarjajo za skupinsko tožbo, direktor, ki je bil v začetku meseca na dopustu v tujini, pa zanika, da je šlo za načrtno prevaro.

Koliko ljudi je ostalo brez denarja in vrat še ni jasno. Gregor Janez Vrhovnik ocenjuje, da gre za okoli 300 kupcev. Po podatkih oškodovancev pa naj bi vodstvo podjetja Val marketing med 30. marcem in 27. septembrom izdalo vsaj 720 avansnih računov. Ker naj bi večina plačala celotno kupnino za vrata, ki stanejo najmanj 900 evrov, oškodovanci ocenjujejo, da je vodstvo podjetja v zadnjih šestih mesecih z goljufijo pridobilo preko 720 tisoč evrov, zato so vodilne v podjetju tudi kazensko ovadili.

Kupce novačili še po vložitvi predloga za stečaj

Gordana Ferkolj, ena od oškodovank, je 23. avgusta pri podjetju Val marketing naročila protivlomna vrata in vnaprej plačala polovico kupnine: "Mi smo plačali 500 evrov, poznam pa primere, ko so ljudje poravnali celotno kupnino," pripoveduje. Ena od teh je Jasna Jašič. "Stoodstotno kupnino sem plačala 22. septembra, ker je bil to pogoj za 15-odstotni popust," je pojasnila. Med opeharjenimi kupci so tudi takšni, ki so za nakup vrat najeli posojilo. Adina Daučman je tako konec maja za protivloma vrata, ki so stala 1.200 evrov, Val marketingu plačala dobrih 122 evrov pologa, za preostali znesek pa pri Summit Leasingu najela kredit. "Odplačevala ga bom do julija 2019 in sicer 56 evrov mesečno." Vsem trem so nekajkrat premaknili datum montaže, vsakokrat z enakim pojasnilom, da imajo težave z monterji, na koncu pa so jim obljubili, da bodo vrata montirali oktobra. Po naših informacijah so nekateri kupci avans zaradi ugodne ponudbe poravnali celo po tem, ko je direktor vložil predlog za stečaj podjetja, številni, ki so vrata dobili, pa poročajo o poškodovanih izdelkih, neprofesionalni montaži, manjkajočih delih, kot so denimo kukala, in podobno. Sprašujejo se, kdo je v takem primeru tisti, ki mora poskrbeti za reklamacije, garancijska popravila in servis.

Do petka so na Tržnem inšpektoratu prejeli 80 prijav, na policiji 50

Kot so nam pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, trenutno kriminalistična preiskava poteka v smeri preiskovanja suma kaznivega dejanja poslovne goljufije. "Seveda bomo tekom kriminalistične preiskave preiskovali tudi morebitna druga uradno preganljiva kazniva dejanja, to so zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, morebiti pa tudi lažni stečaj," pojasnjuje Martin Rupnik s Policijske uprave Ljubljana. Mirana Omerzu s Tržnega inšpektorata potrošnikom svetuje, naj svoje terjatve prijavijo v stečajno maso, a stečajni upravitelj Igor Pirc, ki je doslej prejel 21 prijav, ni pretirano optimističen. V stečajni masi je namreč ostalo bore malo. "Gre za rabljeno amortizirano opremo, stroje. Podjetje je delovalo v najetih prostorih. V proizvodnji je bilo nekaj polizdelkov, torej nedokončane proizvodnje in večje število že vgrajenih vrat." Iz stečajne mase bo treba kriti stroške stečaja, poplačati zaposlene in dobavitelje, šele nato bodo na vrsto prišle stranke. Trenutno najbolje kaže tistim, ki so vrata kupili na kredit. Ker je šlo za namenski kredit in ker osnovna pogodba ne bo nikoli izpolnjena, se namreč lahko razdre tudi kreditna pogodba. Iz podjetja Summit leasing Slovenija, ki je pogodbe sklepalo, zato potrošnike pozivajo, naj se čim prej oglasijo v njihovih poslovalnicah.

Goljufija ali nesrečni splet okoliščin?

"Tega mi nihče ne bo verjel, a šele čez vikend pred tistim ponedeljkom sem začel resno razmišljati o tem, da bom, če se v ponedeljek določene stvari ne izpeljejo bolje, naredil ta korak. Potem pa je še dobavitelj spremenil nekatere pogoje, ki jim nismo mogli slediti več druge možnosti ni bilo več," nam je povedal direktor podjetja Val marketing Gregor Janez Vrhovnik. Da je bil propad neizogiben in da bi moral direktor zgodbo zaključiti že precej prej, pa meni eden od nekdanjih zaposlenih v podjetju, ki je želel ostati anonimen. Denarja je začelo zmanjkovati že pred petimi leti, kmalu za tem so se začeli nabirati dolgovi do dobaviteljev, nato še do delavcev, pripoveduje. "Najprej so začeli izpadi regresov, leta 2012 smo dobili zadnjega. Plače so nekje konec leta 2014 začeli deliti na več delov, 2015 pa še na več delov. Nekaj fantov je razmišljalo, da bi dali izredno odpoved, ampak jih je še v ponedeljek prepričal, da bo vse v redu, da je dobil neko rešitev, da bo vse skupaj rešil, poplačal dolgove, da pridejo vrata in da prodaja ni tako slaba, naslednji dan pa so dobili sporočilo, da gre podjetje v stečaj," nam je povedal. Gregor Janez Vrhovnik pravi, da ne beži pred odgovornostjo. "Ko bo znano, kakšni bodo rezultati stečajnega postopka, ko se bo videlo, koliko sredstev je ostalo za poplačilo dolgov, bom tudi vse svoje lastno premoženje namenil za poravnavo dolgov."

Med oškodovanci se pojavljajo vedno nova vprašanja: kdo bo izvajal servis vrat in zagotavljal garancijo, komu lahko pošljejo reklamacijo, kdo bo popravil neustrezno montažo, dobavil obljubljena kukala? Kaj lahko pričakujejo tisti potrošniki, ki so plačali tudi več kot 1000 evrov in ostali tako brez vrat kot tudi brez denarja?



Odgovore bodo iskali v oddaji Koda v torek, 17. oktobra 2017, ob 17.25 na 1. programu Televizije Slovenija.

Rok Kužel, oddaja Koda