Dostopne ceste za 2. tir bo gradil Kolektor CPG z Euroasfaltom iz BiH-a

6. december 2017 ob 18:30,

zadnji poseg: 6. december 2017 ob 18:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Ministrstvo za infrastrukturo je izbralo izvajalca pripravljalnih del pred gradnjo drugega tira med Koprom in Divačo. Pritožb ni bilo, izbran pa je bil najcenejši ponudnik - podjetje Kolektor CPG s partnerjem Euroasfaltom iz BiH-a.

A novogoriško podjetje se pripravljalnih del še ne more lotiti, saj je projekt povsem zavrla referendumska pritožba Vilija Kovačiča na vrhovno sodišče. Predstavniki vlade že govorijo o veliki gospodarski škodi, ogrožena so vsa pridobljena evropska sredstva.

V podjetju Kolektor CPG, ki dokončuje tako imenovani izvlečni tir iz koprskega pristanišča, so, kot pravijo, pripravljeni na nov podvig. Gradnje sedem dostopnih cest do bodočih predorov bi se lahko lotili že v naslednjih dneh, vendar pogodbe še niso podpisali, saj vse stoji. Zakon o drugem tiru je na sodišču, podjetje 2TDK pa posledično ne more zaživeti.

"Dokler ne pridobimo statusa investitorja nimamo gradbenega dovoljenja ne moremo črpati evropskih sredstev, niti pripravljalna niti glavna dela se ne morejo začeti," je dejal Metod Dragonja, generalni direktor 2TDK.

Izbrana najcenejša ponudba

Direkcija za infrastrukturo je sicer za pripravljalna dela prejela 15 ponudb, izbrala je najcenejšo, Kolektor CPG z bosanskim partnerjem je ta dela pripravljen izvesti za 14,5 milijona evrov. Dokončal bi jih v letu in pol. Očitno pa se bo zavleklo, razplet verjetno nestrpno čaka tudi ministre, ki je izjavil, da bo odstopil, če drugega tira ne bodo začeli graditi do konca leta 2017. A to za projekt še ne bi bilo tako usodno, kot bi lahko bil zaplet na sodišču, če bi vrhovno sodišče na primer zadevo prepustilo ustavnemu. "V tem primeru so ogrožena vsa evropska sredstva, ker je črpanje vezano na izvršena dela," je komentiral Dragonja.

Ministrstvo je pri pridobivanju evropskega denarja zelo uspešno, saj skupaj računa na 250 milijonov nepovratnih sredstev. Investitor bi še 285 milijonov evrov zagotovil s posojilom, 200 milijonov bi prispevala država, še 200 pa dodala Madžarska.

Kot smo izvedeli, je dogovor z Madžari pripravljen. Njegove vsebine vlada še ne razkriva, izhodišča sporazuma pa bo še ta mesec obravnavala koalicija. Pogodbo z madžarskim partnerjem naj bi podpisali februarja. O njej bodo razpravljali tudi poslanci v državnem zboru, v predvolilnem času je pričakovati buren odziv.

G. K., Elen Batista Štader, TV Slovenija