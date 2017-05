Dovoljenje Hrvaški za uporabo imena teran v sklepni fazi

Ni še jasno kakšne so spremembe v delegiranem aktu

16. maj 2017 ob 16:22

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropska komisija je minuli petek sprožila pisni postopek za sprejetje akta, ki Hrvaški omogoča izjemo pri uporabi imena teran, postopek pa naj bi se končal v četrtek dopoldne.

Po neuradnih informacijah je Komisija to storila v skladu s svojimi obveznostmi ter po posvetovanju z vsemi članicami unije in s splošno javnostjo, ki je trajalo štiri tedne. V času posvetovanja je bil osnutek delegiranega akta spremenjen, tako da so se upoštevali prejeti prispevki, če so vključevali nove elemente, so še pojasnili viri. Kakšne so spremembe, za zdaj ni znano.

Pisni postopek naj bi se po neuradnih informacijah končal v četrtek ob 10. uri. V tem postopku akt odobrijo komisarji. Po koncu pisnega postopka se začne dvomesečno obdobje, v katerem lahko članice unije ali Evropski parlament z ustrezno večino akt zavrnejo. V Svetu je za zavrnitev potrebna super kvalificirana večina 72 odstotkov članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov prebivalstva unije, v Evropskem parlamentu pa absolutna večina.

Očitno se bo vleklo še na sodiščih

Kljub temu je slovenski kmetijski minister Dejan Židan v ponedeljek na vprašanje, kakšno je stanje glede vprašanja terana, odgovoril: "Trenutno stanje je takšno, da smo od treh dve zmagi dosegli." Hrvaški ni uspelo doseči ukinitve slovenske zaščite, komisija pa se je opredelila, da je teran bil, je in bo zaščiten kot izključno slovensko vino, je pojasnil minister.

Vendar pa komisija po Židanovih besedah misli, da ima Hrvaška pravico do označbe teran za sorto vinske trte, Slovenija pa misli, da porabnik ne loči označbe sorte in označbe vina, zato minister pričakuje, da bo treba zgodbo razjasniti na sodišču. Slovenija že ima pripravljen osnutek tožbe, je dodal.

Komisija je v predlogu akta opredelila, da se bo lahko ime sorte grozdja teran uporabljalo izključno za vino z zaščiteno označbo porekla Hrvatska Istra pod pogoji, da bosta naziva Hrvatska Istra in teran na istem vidnem polju ter da bo napis teran manjši od napisa Hrvatska Istra.

A. Č.