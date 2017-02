Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Čeprav naj bi bili nekateri vlagatelji nervozni pred volitvami v pomembnih evropskih državah, je frankfurtski DAX30 v torek dosegel najvišjo raven po maju 2015. Strategi pri JPMorgan so zapisali, da bo Frankfurt v primeru, da francoske volitve dobi Marine Le Pen, varno zatočišče, tako kot je bil v dolžniški krizi leta 2011. Foto: Reuters Pri banki HSBC so imeli zaradi težav v sektorju evropskega zasebnega bančništva v zadnjem lanskem četrtletju za 4,2 milijarde dolarjev izgube, kar je močno oklestilo celoten lasten dobiček. V preteklih tednih sta o rdečih številkah poslovanja poročali tudi banki Deutscvhe Bank in Credit Suisse. Foto: EPA Ameriški dolar se zadnje dni krepi, saj se povečuje verjetnost, da bo Fed že marca zvišal obrestno mero. Evro je zdrsnil na 1,0525 dolarja. Foto: Reuters Zlato je včeraj nihalo okrog vrednosti 1.230 dolarjev za 31,1-gramsko unčo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dow Jones osmi dan zapored premaknil rekordno mejo

Cena nafte brent nad 57 dolarji

22. februar 2017 ob 06:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nemška kanclerka Angela Merkel je povedala, da ima Nemčija težave zaradi vrednosti evra, saj je politika ECB-ja bolj prilagojena manjšim članicam kot Nemčiji.

"V območju evra imamo težavo z vrednostjo evra. Politika Evropske centralne banke je bolj po meri Portugalske, Slovenije ali Slovaške. Če bi še vedno imeli nemško marko, bi bila njena vrednost povsem drugačna, kot je vrednost evra. Toda ECB-jeva politika je neodvisna in jaz kot nemška kanclerka na to nimam vpliva." S tem je Merklova na nek način tudi odgovorila Donaldu Trumpu, ki je pred kratkim Nemčijo obtožil, da ima prednost zaradi močno podcenjenega evra.



Dobri podatki evru niso pomagali

Ker je vedno več znamenj, da bi lahko ameriška centralna banka že na naslednji redni seji (sredi marca) zvišala obrestno mero Fed funds, se dolar (potem ko je letos večinoma izgubljal vrednost) v zadnjih dneh spet krepi. Za evro je bilo treba tako včeraj popoldne plačati le še 1,0525 dolarja. Evropski valuti ni pomagal niti podatek o krepki februarski rasti proizvodne in storitvene aktivnosti v državah evra. Indeks PMI, ki ga izračunava organizacija Markit, je namreč z januarskih 54,4 točke porasel na 56 točke. To je največ po aprilu 2011. K rasti sta največ prispevali največji članici evrske družine Nemčija (PMI: 56,1) in Francija (56,2).

DAX najvišje po maju 2015, Dow spet rekordno

Šibkejši evro je tradicionalno pomagal borzi v Frankfurtu, tako da je indeks DAX30 presegel dozdajšnjo najvišjo letošnjo vrednost 11.893 točk in se na 13 točk približal meji 12 tisoč. Manj optimizma je bilo v Londonu, potem ko je banka HSBC sporočila, da je imela lani 62 odstotkov manj dobička pred davki. Delnice so padle za dobrih šest odstotkov. V New Yorku so v ponedeljek zaradi praznika počivali, v torek pa se je nadaljeval rekordni pohod, tako da je Dow Jones osmič zapored postavil rekordno vrednost in prebil mejo 20.750 točk. "Četrtletni dobički so lepi, gospodarstvu gre dobro, Fed pa bo kmalu zvišal obresti, kar je dobra novica za finančni sektor," so analitiki strnili ključne razloge za bikovsko gibanje.

Cena brenta nad 57 dolarji

Nafta je včeraj kljub krepitvi dolarja občutno porasla, tako da je bilo treba za 159-litrski sod brenta plačati tudi več kot 57 dolarjev. Vsaj dva razloga sta za to. Hedge skladi so tako pri brentu kot pri lahki nafti na rekordno visoko raven povišali svoje dolge pozicije (s tem stavijo na nadaljnjo rast), poleg tega je Opec januarja 90-odstotno izpolnil obljubo o znižanju proizvodnih kvot za 1,2 milijona sodov dnevno. Ker so cene nafte trenutno na zgornjem robu trendnega kanala, vlagatelji pa zelo optimistični, bi lahko sledil večji popravek, če bo špekulativni denar hitro začel iskati druge priložnosti.

Tečaji delnic na Ljubljanski borzi, 21. februar:



ZAV. TRIGLAV +1,15 % 26,50 EUR GORENJE +0,77 % 6,55 PETROL +0,33 % 334,20 TELEKOM +0,28 % 86,25 SAVA RE +0,24 % 16,40 KRKA -0,33 % 50,75 LUKA KOPER -0,65 % 27,54 INTEREUROPA -1,04 % 1,90





Citi: Lahko bi šlo do 70 dolarjev

Kljub temu, da se Opec lepo drži zavez, ki jih je dal novembra, so zaloge nafte po svetu še vedno zelo visoke, kar predstavlja oviro za višjo rast cen nafte. Analitiki pri banki Citi vseeno menjo, da bi utegnila nafta do konca leta 2017 doseči 70 dolarjev, saj se bo trg vedno bolj uravnotežil. Kratkoročno naj bi brent sicer ostal v območju med 53 in 48 dolarji, potem pa bi šla lahko cena zaradi nizkih zalog pogumneje navzgor. Drugače menijo pri banki Commerzbank. Ker je razmerje med dolgimi in kratkimi pozicijami kar 10:1, bi lahko v kratkem videli padec nafte pod 50 dolarjev, morda celo pod 45 dolarjev, opozarjajo.

Petrol objavil dobre poslovne rezultate

Indeks SBITOP je pri 765 točkah dosegel svežo najvišjo vrednost po juniju 2015. "Trgovanje na Ljubljanski borzi je v znamenju majhnega prometa, v povprečju dober milijon evrov na dan. Petrol je objavil zelo dobre rezultate, prihodki so znašali 3,9 milijarde evrov, čisti poslovni izid je znašal 72,7 milijona evrov, kar je 11 odstotkov eč kot leta 2015. Znano je, da je delež, ki ga je prodajala državna NLB, kupil državni SDH, gre za tri odstotke izdaje, posel je bil izpeljan po ceni 315 evrov (konec januarja), danes je tečaj Petrola dobrih 330 evrov. Ta teden pričakujemo objavo rezultatov Telekoma. Dobri devetmesečni rezultati so dvignili povpraševanje po delnici, od začetka leta je tečaj pridobil okoli 20 odstotkov," nam je povedal Marko Pavlović iz GBD-ja, ki pri Telekomu poudarja tudi možnost dobre dividendne donosnosti. Uradno je sicer Telekom Slovenije še vedno na seznamu za prodajo.

T. O.