Država po denar za 2. tir tudi k domačim tovornjakom. OZS: Dobijo naj ga od tranzitnih.

Podražitev cestnin za tovornjake in uvedba dajatve na pretovor v Luki Koper, s čimer želi država zagotoviti sredstva za financiranje drugega tira, sta med gospodarstveniki naletela na neodobravanje.

V sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) pravijo, da ne bodo privolili v nikakršno povišanje cestnine za težka tovorna vozila, saj se je že do sedaj ogromno sredstev, ki so jih plačevali prevozniki, stekalo prav v železniško infrastrukturo.

Sprašujejo se o smotrnosti porabe teh sredstev, ob tem pa so opozorili, da so prevozniki že v začetku letošnjega leta občutili precejšnje povišanje cestnin, ki so se v povprečju podražile za 50 in več odstotkov.

"Država bi morala razmišljati v smeri, kako bi sredstva dobila od tujih prevoznikov v tranzitu, ki predstavljajo več kot 70-odstotni delež tovornih vozil na naših cestah in so glavni krivec za slabo stanje slovenskih cest," so poudarili na OZS-ju.

Mišljenje, da mora "ravno sektor transporta nositi stroške za izgradnjo drugega tira in konec koncev tudi pokrivati grehe nepravilnih političnih odločitev iz preteklosti", je po njihovem mnenju nerazumno.

Eden izmed pogojev prevoznikov ob zadnjem dvigu cestnin je bil tudi iskanje možnosti izvajanja finančnih spodbud prevoznikom, kot jih poznajo druge evropske države. Do danes odgovora pristojnih ministrstev še niso prejeli, so še poudarili na obrtni zbornici.

GZS in Luka Koper predlog zakona še preučujeta

Direktor združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Robert Sever je pojasnil, da predlagano besedilo zakona še proučujejo. "Vsekakor pa je glede na ene najvišjih cestnin za tovorna vozila, ki jih imamo v Sloveniji po letošnji občutni podražitvi cestnin, takšen predlog nesprejemljiv," je zapisal.

V Luki Koper pravijo, da so s predlogom glede dajatve na pretovor seznanjeni samo iz medijev, zato ga ne morejo komentirati. "Gre sicer za vprašanje, ki ni vezano le na pristaniškega operaterja, ampak na celotno pristaniško skupnost in slovensko logistiko, saj napovedani ukrepi nedvomno vplivajo na konkurenčnost celotne transportne poti prek Slovenije," so zapisali.

Zahtevana transparentnost pri sprejemanju zakona

Oglasili so se tudi v Transparency International (TI) Slovenia, ki so na infrastrukturno ministrstvo naslovili odprto pismo, v katerem ga pozivajo, da zagotovi popolno in transparentno zakonodajno sled pri sprejemanju zakona o drugem tiru.

"Drugi tir je zaradi svoje velikosti in pomembnosti projekt visokega tveganja. Za manjšanje in obvladovanje teh tveganj je zagotavljanje transparentnosti nujno, v nasprotnem primeru pa se nam lahko ponovi kakšna neprijetna zgodba iz preteklosti," je po navedbah TI Slovenia poudaril njihov generalni sekretar Vid Doria.

Zakonodajna sled bo zagotovila možnost spremljanja vplivov na sprejemanje zakonodaje in sprejemanje drugih odločitev v okviru projekta drugi tir, zagotovila kakovostnejšo pripravo zakonodajnega okvira in posledično omogočila smotrnejšo porabo davkoplačevalskih sredstev, še menijo.

