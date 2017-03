Država začenja iskati kupce za prodajo največje slovenske banke

Večinski delež nameravajo prodati na borzi več investitorjem

12. marec 2017 ob 19:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V ponedeljek se bodo začeli prvi neformalni postopki za prodajo NLB-ja, največje slovenske banke, ki je slovenske davkoplačevalce v zadnjih letih stala več kot dve milijardi evrov.

Predstavniki Slovenskega državnega holdinga (SDH) in uprave banke bodo od jutri v Veliki Britaniji in ZDA iskali morebitne kupce.

Država ne išče strateškega vlagatelja, temveč večinski delež namerava prodati na borzi več in večjim investitorjem. Pred tem pa v državnem holdingu želijo vedeti, koliko je NLB sploh vreden. Oceno bo izdelal PricewaterhouseCoopers za največ 231.000 evrov, pravijo v holdingu.

In če bo cena primerna in interes zadosten bodo 20. aprila tako imenovani dokončni pogovori s kupci, kjer bo jasno, kdo bo novi kupec. Do 10. maja pa bi NLB že moral imeti nove lastnike. Pa jih bo res dobil?

NLB je namreč treba prodati do konca leta, sicer lahko Evropska komisija začne odprodajati njegove hčerinske družbe. In kolikšen bi bil zaslužek prodaje banke? Knjigovodska vrednost banke je 1,26 milijarde evrov, neuradno želi država iztržiti za skoraj 75 odstotni delež 945 milijonov evrov. Spomnimo, leta 2013 smo v NLB-ju vložili pol drugo milijardo evrov.

VIDEO Država začenja postopke za prodajo NLB-ja

T. H., Vesna Zadravec/TV Slovenija