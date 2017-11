Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! DUTB obvladuje za milijarde evrov državnih kapitalskih naložb. Foto: BoBo Dodaj v

DUTB prodaja delnice Certe

Certa izhaja iz leta 1992

20. november 2017 ob 13:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Modra zavarovalnica sta objavili javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za 529.070 delnic, ki predstavljajo 23,39 odstotka osnovnega kapitala.



Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 15. decembra do 14. ure. Strateške naložbe Certe vključujejo 100-odstotni lastniški delež v družbi Hotel Cerkno, 85,52-odstotni delež v kobariški družbi TIK in 25-odstotni delež v družbi Eta Cerkno.

Certa je bila ustanovljena leta 1992, z lastninskim preoblikovanjem in preimenovanjem Ete Cerkno je Certa takrat postala lastnica družbenega kapitala Ete. Lastniki Certe postanejo družba EGO Zug, ki ima sedež v Švici in je večinska lastnica Ete in skupnost delničarjev, ki prek notranjega odkupa (zaposleni in upokojenci v družbah Eta Cerkno, Hotel Cerkno, Hiša in Certa) od Sklada RS-a za razvoj postanejo lastniki družbe.

V letu 1998 večina teh delničarjev ustanovi družbo pooblaščenko Certa Holding, na katero prenesejo svoje delnice. Holding tako postane obvladujoča družba Certe, saj ima v lasti 54,34 odstotka njenih delnic.

Z lastninskim preoblikovanjem Certa postane 100-odstotna lastnica Hotela Cerkno, v letu 1997 pa od Slovenske razvojne družbe odkupi družbo TIK iz Kobarida. Danes je družba 85,52-odstotna lastnica družbe TIK.

Batagelj kupuje

Oktobra je družba Postojnska jama v prevzemnem postopku cerkljanske Certe Holding pridobila 49,13 odstotka delnic, njen prvi mož Marjan Batagelj pa je napovedal povezovanje sinergij cerkljanskega in postojnskega turizma ter predstavil razvojni načrt. Tik pred skupščino holdinga, ki je potekala konec oktobra, je Batagelj 10 odstotkov teh delnic prodal finančnemu skladu Alfi, s čimer si je zagotovil več glasovalnih pravic. Trenutni statut holdinga namreč določa, da noben delničar nima več kot desetine glasovalnih pravic.

Batagelj je nato na skupščini postavil svoj nadzorni svet, postal njegov predsednik in do preklica trenutnemu vodstvu holdinga podaljšal mandat.

Med večjimi lastniki holdinga so še Jožef Močnik (9,5 odstotka), Stanislav Eržen (6,20 odstotka), Ilirika (5,73 odstotka) in 26,82 odstotka malih delničarjev.

