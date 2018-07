Dvig carin ZDA na evropske avtomobile skrbi slovenske dobavitelje

Kratkoročno bi dvig carin pomenil zmanjšanje naročil pri dobaviteljih

25. julij 2018 ob 08:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Če bi ameriški predsednik Trump uresničil grožnje z višjimi carinami na uvoz evropskih avtomobilov, bi to močno prizadelo evropske, posledično pa tudi slovenske proizvajalce vozil in komponent zanje. Vsak 15. avtomobil, narejen v Evropski uniji, je namreč prodan v Združenih državah. Slovenska proizvodnja vozil in avtomobilskih delov pa pomeni kar petino našega celotnega izvoza.

Slovenski dobavitelji in podizvajalci za evropski avtomobilski trg s strahom pričakujejo današnji izid pogovorov o morebitnih ameriških carinah na evropske avtomobile. Višje carine bi avtomatično pomenile zmanjšanje prodaje evropskih vozil na ameriških tleh, ocenjuje predsednik uprave Unior Darko Hrastnik: "Kar pomeni, da bi v zelo kratkem času prišlo do zmanjšanja naročil pri vseh slovenskih dobaviteljih v avtomobilski industriji."

Neposredno Slovenija sicer ne proizvaja vozil, ki bi bila prodana v ZDA, kljub temu so slovenski proizvajalci avtomobilskih delov posredno povezani z avtomobili, prodanimi čez lužo. Glavni analitik na GZS-ju Bojan Ivanc pravi, da je ta povezava v prvi vrsti preko dobave največjim trem nemškim proizvajalcem vozil, in sicer Volkswagnu, BMW-ju in Mercedesu: "Menimo, da bi se potencialna uvedba carin lahko odrazila v obliki pritiskov na nižje prodajne cene."

In glede na to, da kar 15 do 20 odstotkov BDP-ja v Sloveniji predstavlja prav avtomobilska industrija, je treba grožnje z višjimi carinami skrbno spremljati, še pravi Ivanc. Evropska unija se je sicer delno na aktualne zaostritve že pripravila. Številni avtomobilski koncerni, kot sta BMW in Mercedes, imajo namreč v ZDA že postavljene tovarne za vozila, prodana na ameriškem trgu. Bolj premijska vozila pa še vedno sestavljajo v Evropi, tako je kot rečeno vsak 15. avtomobil, narejen v Evropski uniji, prodan na ameriških tleh.

L. L., Urška Jereb, Radio Slovenija