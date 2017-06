DZ potrdil dva nova nadzornika SDH-ja

Koalicija ju je soglasno podprla

20. junij 2017 ob 18:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

DZ je z 49 glasovi za in 13 proti za nova nadzornika Slovenskega državnega holdinga za pet let imenoval Andreja Bertonclja in Igorja Kržana. S tem je nadzorni svet SDH-ja znova petčlanski in deluje v polni sestavi.

V nadzornem svetu so predsednik Damjan Belič in člani Duško Kos, Barbara Smolnikar in Kržan. Zadnjega je na Beličev predlog pred odločanjem o prodaji NLB-ja imenovalo sodišče, ker se Smolnikarjeva kot predsednica uprave NLB Vita zaradi potencialnega konflikta interesov izloča iz odločanja o NLB-ju.

Kržan je direktor podjetja Aluplus, Bertoncelj pa je profesor na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. V nadzornem svetu holdinga (SDH) sta se dve mesti sprostili, ko je decembra lani umrl član Drago Ferfolja, članica Lidia Glavina pa je prevzela mesto predsednice uprave SDH-ja.

Dobila podporo koalicije

Nova kandidata sta se predstavila poslanskim skupinam in v koalicijskih strankah SMC, DeSUS in SD so jima napovedali podporo, saj so njuni predstavitvi ocenili za kakovostni. V SDS-u jima podpore niso napovedali, ker jih moti, da se je Kržan potegoval za mesto direktorja UKCL-ja, Bertoncelj pa za mesto viceguvernerja Banke Slovenije. Skrbi jih, da je koalicija izčrpala nabor mogočih kandidatov za pomembne položaje v državi, saj predlaga vedno iste kandidate.

V ZL-ju se z njima niso sešli, saj so ocenili, da sta kot predstavnika neke neoliberalne poti, ki drugače gledata na državno premoženje kot oni, neprimerna. V NSi-ju in nepovezani poslanci se niso posebej opredeljevali, saj so menili, da mora odgovornost, ali sta primerna za imenovanje ali ne, prevzeti vlada.