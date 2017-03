ECB: Slovenski sodniki naj se po razlago odpravijo v Luksemburg

Vztrajajo, da so bili zaseženi dokumenti zaupni

29. marec 2017 ob 10:07

Evropska centralna banka (ECB) je prepričana, da so ji bile zaradi zaplembe dokumentacije v okviru preiskave v Banki Slovenije kršene ustavne pravice, zato se je obrnila na ustavne sodnike, te pa je po razlago napotila v Luksemburg.

ECB v ustavni pritožbi sodnikom predlaga, naj razveljavijo sklep ljubljanskega okrožnega sodišča, s katerim je dovolilo preiskavo dokumentacije, pridobljene pri kriminalistični preiskavi Banke Slovenije (BS). Okrožno sodišče je namreč odločilo, da v preiskavi pridobljena dokumentacija ne predstavlja arhivov ECB-ja in da pri preiskavi ni prišlo do nobene kršitve protokola o privilegijih in imunitetah, ki med drugim določa, da so arhivi institucij unije, tudi ECB-ja, nedotakljivi. V ECB-ju so prepričani, da bi se moralo že okrožno sodišče po razlago obrniti na sodišče v Luksemburg, ker se ni, zdaj tja pošilja slovenske ustavne sodnike, poroča Delo.

Ustavna pritožba ECB-ja leti na dovoljenje za pregled dokumentacije, pridobljene na osnovi sodne odredbe, ki se nanaša na preiskavo vodilnih v centralni banki - Boštjana Jazbeca, Stanislavo Zadravec Caprirolo, Janeza Fabijana in Tomaža Čemažarja - zaradi sumov nepravilnosti pri sanaciji Nove Ljubljanske banke. Ustavno pritožbo zoper samo odredbo je vložila že Banka Slovenije.

ECB sicer ni stranka v predkazenskem postopku, ki ga Specializirano državno tožilstvo vodi zoper štiri osumljene zlorabe položaja na Banki Slovenije. Kot vemo se je po preiskavah guverner Jazbec obrnil na ECB, njegov predsednik Mario Draghi pa je nemudoma, a neuspešno, protestiral pri vrhu tožilstva in predsedniku Evropske komisije Jeanu-Claudeju Junckerju.

ECB: Zaseženi dokumenti sodijo med arhive ECB-ja

ECB se je na ustavno sodišče obrnil, potem ko je izgubil tožbo na upravnem sodišču, nato pa še na vrhovnem, ki je pritrdilo upravnemu sodišču. V ECB-ju zatrjujejo, da so bili med preiskavo v Banki Slovenije z zasegom celotnih računalniških diskov zaseženi spisi in druge listine ECB-ja, vključno s korespondenco med ECB-jem in slovensko centralno banko, zasežena pa da je bila tudi fizična dokumentacija, ki sodi med arhive ECB-ja. Med zaseženimi dokumenti ECB-ja naj bi bili zapisniki sej sveta ECB-ja, dokumentacija za sestanke sveta in komunikacija v zvezi z likvidnostno pomočjo Factor banki ter Probanki, dokumenti naj bi prav tako vsebovali dopise guvernerja Jazbeca glede slovenskih bank, ki so decembra 2013 prejele pomoč, in pojasnila v zvezi z Banko Celje, Hypo banko ...

Na to, da so dokumenti ECB-ja zaupni, naj bi kriminaliste opozorili tudi zaposleni v Banki Slovenije, ki naj bi izročitev listin in podatkov zato zavrnili, fotokopiranju dokumentov pa ugovarjali.

V ECB-ju dodajajo, da jim je ljubljansko okrožno sodišče, s tem, ko se ni obrnilo na Sodišče EU-ju, kršilo pravico do sodnega varstva, kršeni pa naj bi jim bili tudi pravici do poštenega postopka in enakega varstva pravic.

Pravni zastopnik ECB-ja iz odvetniške pisarne Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, odvetnik Gregor Pajek, ki je vložil ustavno pritožbo s pooblastilom ECB-ja, skladno z mandatom stranke postopkov, ki so v teku, ne komentira. Po dodatna pojasnila smo se obrnili na Evropsko centralno banko v Frankfurt, od koder nam je tiskovna predstavnica Eszter Miltényi-Torstenssonso sporočila, da na sodišču odprtih postopkov ECB ne bo komentiral.

Ali bodo ustavni sodniki kolege iz Luksemburga povprašali po hierarhiji pravnih aktov, ni znano, sodne prakse v zvezi z razlago člena protokola, ki določa, da so arhivi unije nedotakljivi, pa še ni.

