EkstraVisor: Večino dolga članu kriminalne združbe neuradno pokrili slovenski davkoplačevalci

Po 10 letih od izbruha finančne krize in v petem letu po sanaciji bank imamo v Sloveniji le eno pravnomočno sodbo zoper nekdanje vodilne bankirje, to sta Borut Pesjak in Dušan Valenčič iz nekdanje uprave Factor banke. Primeri, ki jih je raziskala Podatkovno-preiskovalna skupina EkstraVisor, so še daleč od epiloga na sodišču, nekaterih se organi pregona niti niso lotili. Zakaj je tako, bodo v pogovoru v studiu, ki bo sledil predvajanju 2. dela oddaje o bančni luknji, pojasnili naslednji gostje: David Antolovič, pomočnik direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada, Jože Kozina, vrhovni državni tožilec, Marjan Pogačnik, predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, Anže Logar, predsednik preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v bankah, in Goran Klemenčič, minister za pravosodje. Oddaja podatkovno-preiskovalne skupine EkstraVisor bo na sporedu danes ob 20.05 na 1. programu Televizije Slovenije, takoj po koncu sledi pogovor v studiu.