Elitno zemljišče v Bovcu dobilo novega lastnika

Zemljšče je še brez gradbenega dovoljenja

22. februar 2017 ob 18:43

Bovec - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Zemljišče v Žarščah je za dobrih 130.000 evrov kupila družba Adria Produkt. Konec marca bo na vrsti javna dražba za stavbno pravico.

Eno najlepših zemljišč v središču Bovca pod vznožjem Rombona s pogledom na Svinjak in druge vršace, ki je v občinskih prostorskih načrtih namenjeno turistični gradnji, je bilo še do nedavnega v stečajni masi propadle družbe ATC Kanin. Z zbiranjem nezavezujočih ponudb ga je za dobrih 130.000 evrov kupila družba Adria Produkt, lastniško povezana z družbo Alpe Adria Hoteli, ki je poleti 2015 za 1,3 milijona evrov kupila hotel Kanin in ga trenutno obnavlja. "Zemljišče smo kupili kot dolgoročno naložbo," je nakup skopo komentiral Mladen Stojiljković iz družbe Alpe Adria Hoteli in član uprave hotela Cubo v Ljubljani. Trenutno nič kaj zgledno urejeno zemljišče si želi bovški župan Valter Mlekuž najprej počistiti. O vsem tem se je s slovensko-rusko navezo že pogovarjal: "Turist, ki pride v Bovec, ga ne zanima, čigava je parcela, ampak, da je v Bovcu, tako da smo se že dogovorili, da letos za prvo silo uredimo parkirišča".

Čeprav je Mlekuž z razpletom zadovoljen, ne gre pozabiti, da je bilo elitno zemljišče nekoč last občine. Po potresu leta 2004 ga je namreč ministrstvo za obrambo brezplačno preneslo na bovško občino. Po pogodbi bi morala občina z njim v treh letih nekaj narediti, sicer bi ga morali vrniti. Leta 2005 so tako na razpisu izbrali družbo Transmontagna, ki je nameravala zgraditi 150 apartmajev za 28 milijonov evrov. Vse skupaj se je končalo s stečajem francoske družbe, vse bolj je bil zadolžen tudi ATC Kanin. Bovška občina je zato z zemljiščem v Žarščah dokapitalizirala ATC Kanin, se poteze takratnega župana Danijela Krivca spominja Mlekuž: "Tudi sam sem bil svetnik v tistem času, ko smo sprejeli določene odločitve. Verjamem, da če ne bi šli v to potezo, bi se smučišče Kanin že takrat zaprlo. Zemljišče smo dali, da se je povečala kapitalska masa, da so lahko najeli nove kredite, nihče pa ni razmišljal, da se bo to odvilo tako, kot se je. Ampak zdaj smo tam, kjer smo, to moramo sprejeti in lahko smo samo veseli, da se je tako obrnilo."

Brez gradbenega dovoljenja je zemljišče neuporabno

Dobrih 21.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče, kjer je nekoč stala vojašnica Simona Gregorčiča, ki so jo pred dobrimi sedmimi leti porušili, pa je za družbo, povezano z ruskimi partnerji, trenutno neuporabno, saj na njem ne smejo graditi. Poleg HIT-a in bovške občine takrat eden od treh največjih solastnikov družbe ATC Kanin Euroinvest, ki je zdaj v stečaju, je namreč kmalu po dokapitalizaciji jeseni 2011 na zemljišče vpisal stavbno pravico, ki jo bodo, kot pojasnjuje stečajna upraviteljica goriške družbe Branka Remškar, na javni dražbi prodajali 31. marca: "Ustanovljena je bila za 99 let, prenehala bo 1. oktobra leta 2110. Ustanovljena je bila za zgraditev podzemnih in nadzemnih zgradb s turistično namembnostjo. Na prvi dražbi je bila izklicna cena postavljena na podlagi ocenjene tržne vrednosti stavbne pravice. Prve dražbe se ni udeležil noben dražitelj, tako da smo zdaj za drugo dražbo predvideli izklicno ceno v višini ocenjene likvidacijske vrednosti – ta je približno 628.500 evrov". Zainteresirani morajo dan prej plačati dobrih 31.000 evrov varščine.

Še leta 2009 je bilo zemljišče, kjer so v 80. letih uredili apartmaje za družine vojaških uslužbencev in igrišča, po potresu pa je postalo odlagališče pohištva iz poškodovanih hiš, ocenjeno na 1,8 milijona evrov, dve leti kasneje le še 1,1 milijona, zdaj so ga prodali za nekaj več kot 130.000 evrov, a bo na koncu – skupaj s stavbno pravico, ki je predpogoj za gradnjo – precej dražje.

Občina je sicer imela predkupno pravico, da bi zemljišče kupila nazaj – neuradno po precej nižji ceni – a se za to niso odločili. "Menil sem, da ni dobro načenjati zgodbe, da občina kupuje nazaj, kar je bilo nekoč njeno, tako da sem s tem razpletom res zadovoljen. Prišli so pravi ljudje, ki nam zaupajo in mi njim," je pojasnil Mlekuž. Zadovoljen je tudi zato, ker je obnova hotela Kanin, vredna vsaj šest milijonov evrov, stekla, kot so solastniki ljubljanskega hotela Cubo obljubljali. Končana naj bi bila prihodnje leto, čeprav niti obnove hotela niti nakupa zemljišča



Sandi Kovačevič iz Cuba ni želel podrobneje komentirati: "V tem trenutku na žalost ne moremo dati nobene izjave glede najnovejšega nakupa v Bovcu, dokler se ne uredi stavbna pravica. V trenutku, ko bodo zadeve jasne, vas bomo o tem tudi obvestili." Bovški župan je sicer že pred časom namignil, da to niso edini interesi ruskih vlagateljev."Za nov športni objekt v središču Bovca imamo že več let načrte in tudi gradbeno dovoljenje, ki ga moramo letos podaljšati. Pod tem objektom naj bi bila tudi garažna hiša. Za to potrebujemo vlagatelja, saj si občina sama tega ne more privoščiti," dolgoročne načrte razkriva Mlekuž.

Mariša Bizjak, Radio Koper