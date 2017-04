Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nevihtni oblaki so bili v ponedeljek nad vlagatelji, ki so s kratkimi pozicijami verjeli, da tečaj Teslinih delnic ne bo več naraščal. Foto: Tesla Evro je torkovo trgovanje končal pri vrednosti 1,0673 dolarja. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Elon Musk: Nevihta v Shortvillu

5. april 2017 ob 06:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Delnice proizvajalca električnih vozil Tesla so prvič presegle 300 dolarjev in šokirale vse tiste, ki so s kratkimi pozicijami pričakovali njihov padec.

"Nevihta v Shortvillu," je bil na Twitterju že v ponedeljek, ko je tečaj poskočil za šest odstotkov, ciničen prvi mož podjetja Elon Musk, s čimer je zbodel številne, ki s kratkimi (short) pozicijami upajo na padec Teslinih delnic, kar bi jim prineslo zaslužek. Če kje, potem so pri delnicah Tesle mnenja zelo deljena, nekateri so prepričani, da bo delnica kljub visokim vrednotenjem nadaljevala visoko rast, drugi pa, da jo čaka strmoglavljenje.

25.418 prodanih vozil v prvem četrtletju

Za zdaj imajo prav bikovsko naravnani vlagatelji. Po novici, da je podjetje iz Silicijeve doline v prvem letošnjem četrtletju prodalo 25.418 vozil, kar je 69 odstotkov več kot v istem lanskem obdobju (in precej več od napovedi Goldman Sachsa - 23.500), so delnice v ponedeljek poskočile za skoraj šest odstotkov, včeraj pa nadaljevale rast in se povzpele nad 300 dolarjev.

Tesla po vrednosti celo pred G. Motorsom

Tržna kapitalizacija Tesle je s tem dosegla 52 milijard dolarjev in je celo presegla vrednost podjetja General Motorsa, čigar delnice so v ponedeljek (po objavi slabših podatkov o marčevski prodaji) zdrsnile za štiri odstotke. Tesla se sicer pripravlja na začetek prodaje Modela 3 (to naj bi se zgodilo konec leta, čeprav mnogi menijo, da bo dobava zamaknjena v leto 2018), za katerega so pri Tesli že pred enim letom prejeli neverjetnih 373 tisoč naročil.

GORENJE +1,34 % 6,79 EUR INTEREUROPA +6,25 % 1,70 TELEKOM -0,90 % 86,00 PETROL +2,37 % 345,00 KRKA +1,97 % 53,38 ZAV. TRIGLAV +1,01 % 26,56 LUKA KOPER +0,68 % 29,70 SAVA RE +1,01 % 16,16





Na finančnih trgih sicer ta teden ni večjih pretresov, vodilni delniški indeksi pa niso daleč od rekordov. Dow Jones (20.689 točk) je včeraj porasel za 0,19 odstotka. Ena od stvari, ki so se zgodile v zadnjem obdobju, a niso sprožile večjega medijskega odziva (čeprav bi se lahko izkazale za pomembne za kapitalske trge v prihodnosti), je odprtje predstavništva Ruske centralne banke v Pekingu. Več nam je povedal Luka Gubo iz Vzajemci skupine:

"Gre za še en konkreten korak v smeri realizacije lani spomladi dogovorjenega sodelovanja med državama z namenom izogibanja ameriškemu dolarju kot glavni svetovni valuti. V ta namen sta se dogovorili že za izdajo obveznic v nasprotnih valutah ter olajšanju trgovanja brez 'posredništva' dolarja. Za ilustracijo: v prvih mesecih letošnjega leta naj bi trgovinska menjava med Rusijo in Kitajsko narasla za več kot tretjino na letni ravni. Eden od ciljev naj bi bil tudi, da bo medsebojno trgovanje podprto z zlatom (ki sta ga ravno ti dve državi v zadnjih letih najbolj vneto kopičili). Sicer je še prezgodaj reči, kakšen vpliv bo bodoči razvoj dogodkov imel na globalni trg, se pa očitno vsaj obema vpletenima zaenkrat splača."

T. O.