Estonija razmišlja o uvedbi digitalne valute estcoin

Država z razvito digitalno strukturo

26. avgust 2017 ob 12:08

Talin - MMC RTV SLO, STA

V Estoniji poteka resna razprava o izdaji državi lastne digitalne valute, imenovane estcoin. V Talinu namreč menijo, da bi estcoin ljudem po vsem svetu omogočil neposredno naložbo v digitalna prizadevanja države.

Estonija ni prva država, ki razmišlja o uvedbi lastne digitalne valute, navaja revija Fortune. Kitajska centralna banka naj bi namreč že nekaj časa na tiho preverjala to možnost, prav tako naj bi razmišljala tudi ruska centralna banka. Vendar pa ima Estonija veliko prednost, saj ima njen javni sektor veliko bolje razvito digitalno infrastrukturo.

Z estcoini bi ljudje sprva lahko plačevali javne in zasebne storitve v Estoniji, pozneje pa bi lahko kovanec prerasel v svetovno priznano valuto, je v zapisu na blogu ta teden pojasnil upravni direktor estonskega javnega programa e-Residency Kaspar Korjus.

V okviru tega programa Estonija že dve leti in pol ponuja status e-rezidenta, ki ljudem z vsega sveta omogoča dostop do estonskih storitev, kot so ustanovitev podjetja, bančne in davčne storitve. Doslej se je v program vključilo več kot 22.000 ljudi iz 138 držav.

Nobena druga država ni tako blizu razvoju tako tehnologije kot pravnega okvira, ki bi jim omogočila tako vpeljavo kot varno svetrovno upravljanje z virtualnim premoženjem, je poudaril Korjus. "Varne digitalne identitete e-rezidentov, pa tudi državljanov in prebivalcev Estonije, so idealen mehanizem za varno trgovanje s kriptosredstvi v zaupanja vrednem in preglednem digitalnem okolju," je prepričan.

B. R.