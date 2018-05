Manj kohezijskih sredstev zaradi migracij, Sloveniji namenjene dobre tri milijarde evrov

Evropska komisija bi Sloveniji do leta 2017 namenila 3,07 milijarde evrov kohezije

Slovenija naj bi v letih 2021–2027 prejela 3,07 milijarde evrov kohezijskih sredstev, predlaga Evropska komisija za razdelitev kohezijskih sredstev v prihodnjem večletnem evropskem finančnem obdobju.

Številka 3,07 milijarde evrov je izražena v stalnih cenah. V tekočih cenah gre za 3,46 milijarde evrov. Stalne cene so cene v letu 2018, medtem ko so tekoče cene tiste, ki se pričakujejo med izvajanjem proračuna in vključujejo učinke inflacije.

Za Slovenijo je v evropskih proračunskih pogajanjih ključna kohezija. V obdobju 2014–2020 je država upravičena do okoli 5,3 milijarde evrov evropskih sredstev, od tega so približno tri milijarde namenjene za kohezijsko politiko.

Po informacijah službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ima Slovenija v obdobju 2014–2020 okvirno 3,255 milijarde evrov sredstev iz evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada.

Od tega je 159,8 milijona evrov namenjenih instrumentu za povezovanje Evrope (za področje prometa) in 64 milijonov evrov za programe evropskega teritorialnega sodelovanja.

Manj kohezijskih sredstev za migracije in varnosti

Zaradi novih prioritet, kot so migracije in varnost, bo kohezijskih sredstev v prihodnje manj, po bruseljskih izračunih za sedem odstotkov. Slovenijo predlagani rezi načeloma skrbijo, s podrobno oceno pa je čakala na omenjeni predlog.

