EU z višjo rastjo kot ZDA in najvišjo po letu 2007 - 2,5 odstotka

Spodbudni podatki za EU in evrsko območje

30. januar 2018 ob 11:52

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropska unija in evrsko območje sta lani imela 2,5-odstotno gospodarsko rast, kar je najmočnejša rast v zadnjem desetletju.

V zadnjem lanskem četrtletju je bila glede na trimesečje poprej rast v obeh območjih 0,6-odstotna. V primerjavi z istim obdobjem leta 2016 se je medtem bruto domači proizvod (BDP) v območju z evrom v zadnjem lanskem četrtletju po podatkih Eurostata okrepil za 2,7 odstotka, v osemindvajseterici pa za 2,6 odstotka.

Ti podatki Evropo postavljajo v samo središče svetovnega gospodarskega okrevanja. Gre za stopnje rasti, kot jim stara celina ni bila priča vse od začetka finančne krize, in to kljub zaskrbljenosti, povezane z brexitom. Svoj pozitivni kamen sta v mozaik evropskega okrevanja med drugim dodali Francija in Španija.

Gre za najvišjo stopnjo gospodarske rasti od leta 2007, ko se je gospodarstvo območja z evrom okrepilo za tri odstotke. Številke so občutno nad tistim iz leta 2016, ko je rast BDP-ja v EU-ju dosegla 1,8 odstotka, v območju evra pa 1,7 odstotka.

Rast v vseh članicah

Pozitivno odmeva tudi novica, da je Eurostat oceno rasti v tretjem četrtletju lani tako za države z evrom kot za vse članice EU-ja dvignil za 0,1 odstotne točke, na 0,7 odstotka. Za 0,7 odstotka sta se gospodarstvi obeh območij okrepili tudi v drugem lanskem četrtletju, v prvem pa je bila rast po 0,6-odstotna.

V medletni primerjavi je medtem območje z evrom v tretjem lanskem četrtletju imelo 2,8-odstotno letno rast, v drugem 2,4-odstotno in v prvem 2,1-odstotno. Vse članice EU-ja so tretje četrtletje prav tako končale z 2,8-odstotno krepitvijo gospodarstva, v drugem četrtletju je bila rast 2,5-odstotna, v prvem pa 2,2-odstotna.

Boljše od napovedi

Evropska komisija je za letos tako EU-ju kot območju evra napovedovala 2,1-odstotno gospodarsko rast, Evropska centralna banka pa območju evra 2,3-odstotno. Če bodo prve ocene gospodarskih rasti potrjene, bosta EU in območje z evrom znova presegla dosežek ZDA. Ameriško gospodarstvo je namreč po prvi oceni v celotnem letu 2017 zraslo za 2,3 odstotka.

Za Slovenijo podatek o rasti v zadnjem četrtletju še ni znan. Statistični urad ga bo po napovedih objavil 28. februarja.

A. P. J.