Evropski varuhi konkurence preiskujejo Renault, tudi v Sloveniji

Neodvisnim serviserjem naj bi onemogočal dostop do tehničnih informacij

18. julij 2017 ob 20:27

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je proti Renaultu uvedla postopek ugotavljanja zlorabe prevladujočega položaja, saj naj bi neodvisnim serviserjem njihovih vozil oteževal in onemogočal dostop do tehničnih informacij.

"Izkazana je verjetnost, da podjetje Renault zlorablja prevladujoč položaj na trgu zagotavljanja tehničnih informacij in tehničnih izobraževanj serviserjem vozil znamke Renault v Sloveniji in na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami EU-ja," so zapisali na AVK-ju.

Kot so pojasnili, Renault pooblaščenim serviserjem omogoča dostop do tehničnih informacij in tehničnih izobraževanj za vozila znamke Renault, medtem ko neodvisnim serviserjem vozil te znamke otežuje in onemogoča dostop do tehničnih informacij in tehničnih izobraževanj.

Tehnične informacije in izobraževanja pa so potrebna za kakovostno izvajanje storitev popravil in vzdrževanja vozil znamke Renault ter posledično za konkuriranje na trgu zagotavljanja storitev popravil in vzdrževanja vozil, so prepričani na AVK-ju.

Neodvisni serviserji so zato v primerjavi s pooblaščenimi serviserji postavljeni v konkurenčno slabši položaj. AVK zato poziva vse, ki imajo o tem informacije, da jim pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

