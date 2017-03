Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 8 glasov Ocenite to novico! Na Wall Streetu v torek zaradi snežne nevihte, ki je zajela vzhod ZDA, ni bilo veliko prometa. Elitni indeks Dow Jones (20.837 točk) se je znižal za 0,2 odstotka. Foto: Reuters Delnice farmacevtskega podjetja Valeant so v torek strmoglavile za deset odstotkov, potem ko je milijarder William Ackman prek svojega hedge sklada Pershing Square Capital prodal celotni delež v podjetju. Foto: Reuters Britanski funt je spet na preizkušnji in je zdrsnil najnižje po junijskem brexitu. Za funt je bilo treba tako včeraj plačati dobrih 1,21 dolarja. Pri banki Morgan Stanley vseeno napovedujejo, da bo funt do konca leta splezal na 1,28 dolarja, ob koncu leta 2018 pa bo vreden 1,45 dolarja. Foto: EPA Na Ljubljanski borzi je bilo včeraj največ prometa, za 600 tisoč evrov, z delnicami Zavarovalnice Triglav, ki so bile v prvi kotaciji ene redkih z rastjo. Sklenjenih je bilo 60 poslov, zadnji pri 26,80 evra. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Fed naj bi zvišal obresti; bitcoin zlahka preživel šok

15. marec 2017 ob 06:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če je Fed po koncu finančne krize obresti zviševal zelo previdno in je do danes to storil le dvakrat, se časi očitno spreminjajo in se utegne danes iz "goloba" preleviti v "jastreba".

Ameriška centralna banka bo po dvodnevnem zasedanju danes skoraj zanesljivo zvišala obrestno mero na ameriškem medbančnem trgu Fed funds za četrt odstotne točke, potem ko je še pred nekaj tedni kazalo, da Fed do junija ne bo spreminjal denarne politike. Odločitev bo znana ob 18. uri (po srednjeevropskem času), vlagatelji pa bodo še bolj nestrpno spremljali novinarsko konferenco, ki bo sledila. Če bodo tudi novice iz Nizozemske, kjer potekajo parlamentarne volitve, neugodne, bo to primeren "koktajl" za padec delnic.

Fed mora preprečiti pregrevanje gospodarstva

Iz besed guvernerke Janet Yellen bodo poskušali analitiki predvsem razbrati, ali bo Fed letos obresti zvišal še dvakrat (junija in septembra) ali morda kar trikrat oziroma, v finančnem besednjaku, ali je Fed zavzel jastrebje (hawkish) ali golobje stališče. Ameriško gospodarstvo je v dobri kondiciji, brezposelnost je le 4,7-odstotna, inflacija 1,7-odstotna, rast plač pa je bila februarja na letni ravni 2,8-odstotna. Analitiki že opozarjajo, da Fed ne sme čakati predolgo, sicer ga bo inflacija prehitela, posledice pa ne bodo prijetne.

Dow Jones ne postavlja več rekordov

Če bodo besede guvernerke Feda Janet Yellen danes jastrebje, bodo borze bržkone na preizkušnji, saj so višje obresti tradicionalno sovražnik delniških trgov. Potem ko je Wall Street od novembrskih predsedniških volitev zaradi pričakovanj, da bo Donald Trump spodbudil gospodarsko rast, znižal davke in poskrbel za deregulacijo bank, poznal le pot navzgor, indeks Dow Jones (20.837 točk) pa je presegel že mejo 21 tisoč točk, se je v zadnjih dneh prav zaradi strahu pred višjimi obrestmi razpoloženje ohladilo. Podobno je v Evropi, kjer Mario Draghi počasi tudi "umika nogo s plina denarnih spodbud."

ZAV. TRIGLAV +1,09 % 26,80 EUR LUKA KOPER +0,58 % 31,48 KRKA +0,27 % 52,30 GORENJE -0,14 % 6,99 TELEKOM -0,92 % 86,20 INTEREUROPA -2,00 % 1,519 PETROL -2,12 % 345,60 SAVA RE -2,58 % 16,435



Izredne razmere prizemljile letala

V torek so z delnicami vseh večjih sektorjev, ki sestavljajo indeks S&P 500, trgovali v rdečem območju, najbolj pa se je znižala vrednost delnic energetskih podjetij in letalskih prevoznikov. Nafta se je namreč zaradi svežih znakov, da se naftni trg še ne bo tako kmalu uravnotežil, spet pocenila (brent je zdrsnil pod 51 dolarjev), na vzhodu ZDA pa je snežno neurje prizemljilo letala, odpovedanih je bilo več tisoč poletov.

Savdijci februarja povečali črpanje

Naftni kartel Opec je v mesečnem poročilu zapisal, da so zaloge nafte porasle kljub dogovoru o znižanju črpanja, in to tako v ZDA kot v Evropi. Kaj pomaga novembrski dogovor, če zaradi višjih cen spet oživlja ameriška proizvodnja iz skrilavcev. Savdska Arabija je medtem presenetljivo sporočila, da je februarja črpanje povišala za 263 tisoč sodov dnevno, na 10 milijonov sodov, potem ko je mesec prej črpanje oklestila močneje od novembra sprejetega načrta.

Kratkotrajna hladna prha za bitcoin

Skratka, zasičenost na naftnem trgu ostaja, kar se kaže tudi na ceni. Že prejšnji teden so cene nafte imele škodo (v sredo, ko so ZDA objavile podatek o novih rekordnih zalogah nafte, je brent strmoglavil za letos rekordnih pet odstotkov), padanje pa se nadaljuje tudi ta teden. Vrednost evra je dobrih 1,06 dolarja, bitcoin pa je spet pri okrog 1.250 dolarjih, potem ko je konec prejšnjega tedna padel za 17 odstotkov (na dobrih 100 dolarjev), ker ameriški regulator trga SEC institucionalnim vlagateljem ni prižgal zelene luči za vlaganje v bitcoine prek skladov ETF.

