Finančna uprava nad delodajalce, ki ne izplačujejo plač

V veljavo vstopil del zakona, ki daje novo pristojnost finančni upravi

30. januar 2018 ob 15:36,

zadnji poseg: 30. januar 2018 ob 16:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Finančna uprava je z letošnjim letom postala pristojna za uvedbo postopka o prekršku zoper delodajalce, ki ne predložijo obračuna prispevkov za socialno varnost zaradi neizplačanih plač delavcev. Pri finančni upravi napovedujejo, da bodo izvajali obsežen nadzor.

Z letošnjim letom je v veljavo stopil 134. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), po katerem je finančna uprava pristojna, da v okviru davčnega nadzora uvede postopek zoper delodajalce, ki ne oddajajo REK obrazcev. Kot smo na MMC-ju že poročali, gre za prekrške, ki redko naletijo tudi na sankcijo. Na finančni upravi delodajalcem, ki ne plačujejo plač in posledično ne predložijo REK obrazcev, sporočajo, naj to storijo čim prej in se tako izognejo prekršku.

Na finančni upravi zato napovedujejo, da bodo v februarju tudi z vključitvijo mobilnih enot izvajali obsežne nadzore nad delodajalci, ki niso oddali REK obrazcev. Mobilne enote pa bodo tudi preverjale, ali obrazci niso bili oddani zaradi neizplačanih plač. Prav tako bodo preverjali, ali so zaposleni prejemali plače, pri katerih delodajalci niso plačali prispevkov.

Zoper delodajalce, ki plač ne izplačujejo, bo finančna uprava izrekala globe skladno z novo zakonsko določbo. Kazni, ki grozijo delodajalcem, pa se gibljejo med 450 in 20.000 evri, pri čemer je višina kazni odvisna od velikosti in statusa delodajalca. Hkrati bodo z globo od 450 do 2.000 evrov kaznovane tudi odgovorne osebe delodajalcev.

Gre za zakonsko spremembo, ki jo je državni zbor sprejel lani. Prvoten zakonski predlog, ki ga je v parlamentarni postopek vložila skupina poslancev, pa je bil bistveno bolj ambiciozen, saj je predvideval takojšnjo izvršbo za delodajalce, ki ne izplačujejo plač. Po mnenju vlade, ki je menila, da bi šlo v tem primeru za prehud poseg v druge sisteme, pa so se poslanci zadovoljili zgolj z davčnim prekrškom in posledično globo.

L. L.