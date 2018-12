Finančni direktorici Huaweia v ZDA grozi do 30 let zapora

Pojavila se bo na sodišču

7. december 2018 ob 10:43,

zadnji poseg: 7. december 2018 ob 21:38

Vancouver/Peking - MMC RTV SLO, Reuters

Kanadsko sodišče je na petkovi obravnavi finančno direktorico podjetja Huawei, Meng Vandžov, seznanilo, da ji v ZDA, zaradi kršitve sankcij z Iranom, grozi do 30 let zapora.

Potem ko je sodnik na sodišču v Vancouvru v Kanadi dovolil javno objavo dokumentov, je postalo jasno, česa naj bi bila kriva Meng Vandžov. Med letoma 2009 in 2014 naj bi namreč podjetje Huawei poslovalo z Iranom, ki je bil pod sankcijami, in sicer prek podjetja Skycom, za katerega je glavna finančna direktorica Huaweia trdila, da je ločeno podjetje.

ZDA še vedno čakajo na njeno izročitev. Za zdaj tudi še ni znano, ali jo bo sodišče v Kanadi izpustilo v zameno za plačilo varščine.

Prepoved Huaweia v Avstraliji

Njena aretacija je še dodatno zaostrila napete odnose med ZDA in Kitajsko, ki sta ob nedavnem vrhu G20 oznanili 90-dnevno trgovinsko premirje. A njena aretacija ima že posledice. Huaweievi izdelki so že prepovedani v Avstraliji in na Novi Zelandiji, o tem naj bi razmišljala tudi japonska vlada, ki jo skrbi kibernetska varnost - Japonska razmišlja tudi o prepovedi za izdelke kitajskega konkurenta ZTE.

Trudeau: Aretacija ni politično motivirana

Kanadski premier Justin Trudeau je po ostrih odzivih Kitajske na aretacijo glavne finančne direktorice kitajskega tehnološkega velikana Huawei Meng Vandžov, ki so jo v Kanadi v soboto pridržali na zahtevo ZDA, poudaril, da aretacija nima političnega ozadja. Omenjeni tehnološki podjetji sta že nekaj časa pod plazom kritik zaradi suma vohunjenja.

"Vsakomur lahko zagotovim, da smo država z neodvisnim sodstvom. Odločitev o pridržanju je bila sprejeta brez kakršnega koli političnega vmešavanja ali vpliva," je na tehnološki konferenci v Montrealu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudaril Trudeau.

Sum na prisluškovanje

Kitajske obveščevalne službe naj bi tehnologijo podjetij uporabljale za prisluškovanje in pridobivanje različnih drugih podatkov. Čeprav so tako v podjetjih kot v vodstvu države vse tovrstne navedbe že večkrat zanikali, dvomi ostajajo.

Na pomen skrbi za kibernetsko varnost je opozoril tudi podpredsednik Evropske komisije, pristojen za enotni digitalni trg Andrus Ansip. Kot je dejal, morajo evropske države sodelovati s svojimi obveščevalnimi službami, da bi preprečile morebiten nepooblaščen dostop do zaupnih podatkov.

Žrtev trgovinskega spora?

Mengova je hči ustanovitelja podjetja Ren Džengfeja in namestnica predsednika upravnega odbora Huaweia, ki bi po ocenah agencije AFP lahko postala žrtev trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko. Kitajski mediji so si enotni, da nikakor ne gre za pravi način reševanja nesoglasij.

Družba Huawei je sporočila, da je Mengova prestopala z letala v Kanadi, kjer so jo pridržali na zahtevo ZDA, da se zagovarja pred nedoločenimi obtožbami na sodišču v New Yorku. Kitajska je tako od Kanade kot ZDA zahtevala, naj podrobneje obrazložita razloge za aretacijo direktorice, ki so ji po njihovih ocenah kršene pravice.

A. P. J., K. Št.