Finska poskusno uvaja univerzalni temeljni dohodek

Vedno več držav želi preizkusiti dejansko učinkovitost UTD-ja

3. januar 2017 ob 21:03,

zadnji poseg: 3. januar 2017 ob 21:15

Helsinki - MMC RTV SLO

Finska bo kot prva evropska država izvedla socialni poskus z univerzalnim temeljnim dohodkom; dve leti bo vsak mesec 2.000 brezposelnim nakazovala 560 evrov, tudi če bodo v tem času dobili delo.

Univerzalni temeljni dohodek (UTD) je v Evropi žgoča tema že kar nekaj časa, večjo pozornost javnosti pa je dobila ravno lani, ko so o njem na referendumu - kot prvi državi na svetu - odločali v Švici in ga s 75 odstotki zavrnili.

UTD predvideva uvedbo sistema, v katerem bi vsak prebivalec skupnosti prejemal redne mesečne prejemke, s katerimi bi lahko živel na ravni, ki v nekem okolju velja za 'normalno'. Njegova vrednost bi bila okoli vsakokratnega praga revščine. Težava v Švici je bila ta, da je bil predlagani UTD v znesku 2.500 frankov (2.296 evrov) mesečno, zaradi česar bi se poraba za socialno varstvo zvišala z 19,4 odstotka na tretjino državnega BDP-ja, česar pa ni podprla vlada.

Finska želi znižati brezposelnost

Svojevrstnega družbenega poskusa se je s 1. januarjem letos lotila Finska, poroča Guardian. Dve leti bodo testni skupini 2.000 brezposelnih, starih od 25 do 58 let, vsak mesec nakazovali 560 evrov v zameno za socialne prispevke, ki so jih prejemali do zdaj. Namen je preprost: da bi se izognili birokratskim postopkom, zmanjšali revščino in predvsem brezposelnost, ki je v državi 8,1-odstotna.

Nizozemska se projekta loteva še resneje

UTD bodo letos poskusno uvedli še v nekaterih evropskih državah, in sicer na Nizozemskem v mestih Utrecht, Tilburg, Nijmegen, Wageningen in Groningen. Več poskusnih skupin bo prejelo 970 evrov mesečno, a pod različnimi pogoji: nekateri bodo dobili UTD kot brezposelne osebe, pod pogojem, da bodo iskali delo, sicer bodo sankcionirani. Druga skupina bo prejela UTD brezpogojno, ne glede na to, ali bodo iskali delo. Tretja skupina bo prejela 125 evrov dodatka, če bo prostovoljno opravljala družbenokoristna dela. Četrta skupina pa bo sicer dobila dodatnih 125 evrov, ki pa jih bo morala vrniti v primeru, če bodo opravljali prostovoljna družbenokoristna dela.

UTD tudi v Italiji

V Italiji, v mestu Livorno, so junija lani začeli podoben projekt, ko so 100 najrevnejšim družinam začeli nakazovati nekaj več kot 500 evrov. S prvim januarjem letos so na seznam uvrstili še dodatnih sto družin. O podobnem ukrepu zdaj razmišljajo tudi mestne oblasti v Ragusi in Neaplju, poroča Guardian.

Spomladi letos bo pilotni projekt UTD-ja začela tudi Kanada v Ontariu, pa na Škotskem v Glasgowu.

Učinkovitejši sistem

Podporniki UTD-ja trdijo, da je ta učinkovitejši od tradicionalnega sistema socialnih prispevkov. "Vedeti morate, da z denarjem le nadomeščamo pomanjkanje smisla v življenju. Če v življenju nimate smisla, nimate idej in se le ženete za denarjem. Če pa imate ideje in smisel, potrebujete dohodek, da ste lahko svobodni in počnete stvari, ki vas izpolnjujejo," je dejal v intervjuju za MMC Enno Schmidt, glavni pobudnik referenduma v Švici.

K. Št.