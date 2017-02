Finski KJK po končani prevzemni ponudbi lastnik 98 odstotkov Kovinoplastike Lož

V Kovinoplastiki Lož je zaposlenih 650 ljudi

22. februar 2017 ob 10:17

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Finski sklad KJK je po koncu prevzemne ponudbe za Kovinoplastiko Lož postal njen 98,211-odstotni lastnik. Za delnico so v prevzemni ponudbi ponujali 10,77 evra.

Ponudba se je nanašala na preostalih šest odstotkov delnic, potem ko je družba KJK Investicije 7, sicer hčerinska družba sklada KJK že postala 94-odstotna lastnica Kovinoplastike Lož. Na prevzemno ponudbo se je odzvalo 69 imetnikov delnic, katerih skupna vrednost predstavlja 4,421 odstotka družbe.

Finski sklad KJK je v lastništvo Kovinoplastike Lož vstopil konec lanskega julija, ko je prek ene od svojih družb od Kovinoplastike Lož družbe pooblaščenke kupil 88,92 odstotka delnic Kovinoplastike. Nato je na začetku lanskega septembra od družbe MSIN odkupil še 4,87 odstotka delnic Kovinoplastike Lož. Cena za delnico je v obeh primerih znašala 10,7661 evra.

KJK že navzoč v Sloveniji

Namero za prevzem preostalih šest odstotkov delnic je finski sklad objavil 21. decembra lani in o njej vodstvo in predstavnike delavcev Kovinoplastike Lož in predstavnike delavcev KJK. Sklad v ponudbi ni določil praga uspešnosti ponudbe. Finski finančni sklad je v Sloveniji že navzoč v podjetjih Iskra ISD, Don Don, Tomplast in Pekarni Grosuplje.

V Kovinoplastiki Lož, ki izdeluje stavbno okovje, kuhinjsko opremo ter drugo orodje in izdelke, je zaposlenih okoli 650 ljudi. V zadnjih letih so družbo pestile številne težave, ki so posledica upada poslov v krizi, težav z dolgovi, umika nemškega poslovnega partnerja, k finančnim težavam pa je prispeval tudi propadli delavski prevzem.

L. L.