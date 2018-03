Foto: Gradnja Magnine lakirnice poteka hitreje od predvidenih rokov

Pomemben mejnik

21. marec 2018 ob 16:07

Hoče - MMC RTV SLO, STA

Gradbena dela v Magnini lakirnici v Hočah potekajo hitreje, kot so predvidevali, izvajalec gradbenih del Pomgrad bo namreč kar tri tedne pred predvidenim rokom predal del novo zgrajenih prostorov družbi Dürr, ki bo začela montirati notranjo opremo.

Vodja projekta David Adam je poudaril odlično sodelovanje s Pomgradom in drugimi slovenskimi izvajalci, ki so svoje delo opravili tri tedne pred rokom. S tem pa njihovo delo še ni končano, saj trenutno gradijo še drugo halo, ki bo namenjena sprejemanju in razpošiljanju karoserij, končana pa naj bi bila do poletja.

Odstranjena zemljina, za katero so se zavezali, da jo bodo selili na lokacijo posekanega gozda, kjer bodo zagotovljena nadomestna kmetijska zemljišča, je po Adamovih besedah trenutno še vedno shranjena pri njih. Čakajo namreč še na zadnja dovoljenja, nato pa jo bodo prestavili na predvideno mesto.

Iz Hoč v graško tovarno okoli 450 karoserij na dan

Po za zdaj zadanih načrtih bodo v Hočah proizvodnjo začeli v prvem četrtletju naslednjega leta, pri tem pa jim bo lakirnica omogočila obdelavo 20 avtomobilskih karoserij na uro, z uro in pol dolgim dnevnim premorom za vzdrževalna dela pa to pomeni, da bo iz Hoč v graško tovarno vdsak dan potovalo okoli 450 lakiranih karoserij.

Te bodo v matično tovarno prevažali s tovornjaki, saj na lokacijo v Gradcu niso povezani z železnico, zato bo načrtovana gradnja železniškega tira na območje tovarne in letališča namenjena predvsem za drugo in morebitno tretjo fazo razvoja Magne v Sloveniji. O tej Adam za zdaj še ni želel govoriti, saj si najprej želi, da bi dobro stekla predvidena prva faza, vse preostalo pa je odvisno od naročil.

Prvi delavci se že uvajajo

V tej je predvidenih okoli 400 novih delovnih mest, vodja kadrovanja Borut Zorman pa je povedal, da iskanje delovne sile poteka po načrtih. Za do zdaj razpisana delovna mesta so prejeli veliko kakovostnih vlog, za nekatera celo do 200. Prvih 40 delavcev se medtem že uvaja v Gradcu, drugi del tja prihaja junija.

Kot je še dodal Zorman, kandidati za delo prihajajo večinoma iz štajerske regije, potreb po tem, da bi iskali delavce v tujini, za zdaj ni. Zaposlovanje bo potekalo postopoma, z vzpostavitvijo proizvodnje predvidoma marca pa bodo potrebovali okoli 300 ljudi. Obljubljajo poštene in atraktivne plače, ki pa ne bodo neodvisne od delovne uspešnosti. Zorman je poudaril, da prejemajo tudi prošnje ljudi, ki so že zaposleni pri drugih delodajalcih.

