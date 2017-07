Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Francija se obrača v zeleno. Foto: Reuters Hulot se zaveda, da je načrt ambiciozen. Foto: Reuters Francija že zdaj proizvaja vozila z najmanj ogljikovih izpustov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Francija bo prepovedala vsa vozila na bencin in dizel

Cilj bo težko doseči

6. julij 2017 ob 15:40

Pariz - MMC RTV SLO

Francija namerava do leta 2040 prepovedati vsa vozila na dizelsko gorivo in bencin, je napovedal novi minister za okolje Nicolas Hulot. Država bo do istega roka prepovedala tudi naftni skrilavec in vse "nove projekte, ki uporabljajo bencin, zemeljski plin ali premog".

Hulot je razkril radikalne ukrepe na tiskovni konferenci v okviru načrtov francoskega predsednika Emmanuela Macrona, da bi Francija do leta 2050 postala država brez ogljikovih emisij.

Hulot, nekdanji voditelj poljudnoznanstvenih oddaj, je napovedal "konec prodaje bencina oz. vozil na bencin med zdaj in 2040". Francozom bodo v tem času ponudili finančne kompenzacije, da "umazana" vozila zamenjajo za čiste alternative. Konkretno, "vlada bo vsakemu Francozu ponudila subvencijo, da zamenja dizelsko vozilo, starejše od leta 1997, oz. vozilo na bencin, starejše od leta 2001, za novo ali rabljeno vozilo".

Hulot je potezo označil za "pravo revolucijo", ob tem pa priznal, da bo cilj težko doseči, še posebej za izdelovalce vozil, a je prepričan, da je francoska avtomobilska industrija povsem sposobna za prehod na zeleno.

Po podatkih Evropske okoljske agencije (EEA) so bili francoski izdelovalci avtomobilov Peugeot, Citroen in Renault lani na prvih treh mestih seznama večjih izdelovalcev vozil z najnižjimi ogljičnimi izpusti.

"Naredimo planet ponovno odličen!"

Hulot je v svojem govoru še navedel primer Volva, ki se je že odločil, da se obrne v ekološko smer in v sredo kot prvi napovedal, da bo od leta 2019 dalje proizvajal samo še električna in hibridna vozila. Izvršni direktor Volva Hakan Samuelsson je ob tem dejal, da je odločitev diktiralo povpraševanje njihovih potrošnikov.

"Rešitve so tu, naši proizvajalci imajo na mizi vsa sredstva, da obljubo izpolnijo," je dejal Hulot, ki meni, da gre pri odločitvi za vprašanje javnega zdravja, ni pa se izjasnil, ali bo prepoved veljala tudi za vozila, ki jih delno poganja bencin oz. dizel.

Kot poroča Telegraph, Francija še zdaleč ni edina država, ki si je za cilj zadala prepovedati vozila z notranjim zgorevanjem v taki ali drugačni obliki. Nemčija si jih želi odpraviti do leta 2030, podobno tudi Indija, Nizozemska in Norveška bi radi to storili že do leta 2025.

Zbodel Trumpa

Hulot je danes napovedal še, da bo Francija do leta 2022 nehala proizvajati elektriko iz elektrarn na premog, zmanjšati pa si želijo tudi odvisnost od jedrske energije. Macron se je ob izvolitvi zavezal, da bo na čelu boja proti klimatskim spremembam, še posebej jasen glede te teme pa je bil potem, ko se je ameriški predsednik Donald Trump umaknil iz pariškega podnebnega dogovora.

Macron je ob tisti priložnosti izkoristil Trumpov volilni slogan "Naredimo Ameriko ponovno odlično" ("Make America Great Again"), ga preoblikoval v zeleni poziv "Naredimo planet ponovno odličen" in povabil ameriške okoljske znanstvenike, naj prebegnejo v Francijo, kjer bodo dobrodošli.

K. S.