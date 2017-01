Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Bo Adria Mobil šla v roke Francozev. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Francoski Trigano začel pogajanja za nakup Adrie Mobil

Trigano je edini interesent

5. januar 2017 ob 12:27

Novo mesto - MMC RTV SLO

Proizvajalec avtodomov, francoski Trigano, je začel z ekskluzivnimi pogajanji za nakup Protejevega 99,08-odstotnega deleža v Adrii Mobil.

Protej je podjetje v lasti menedžerjev skupine ACH, katere najdonosnejši del je novomeški proizvajalec avtodomov Adria Mobil.

Po poročanju Financ je Adria Mobil v prvem lanskem polletju na ravni skupine prihodke povečala za 23 odstotkov na 212 milijonov evrov, čisti dobiček pa za 31 odstotkov, na 14 milijonov evrov. Imajo približno 1.300 zaposlenih.

Trigano je po drugi strani precej večji, saj je lani do konca avgusta ustvaril 1,3 milijarde evrov prihodkov, 89,7 milijona evrov neto dobička, imel pa je več kot 5.000 zaposlenih. Njihovi glavni trgi so v zahodni in severni Evropi, kotirajo pa tudi na pariški borzi.

A. Č.