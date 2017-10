Francosko-japonska naveza načrtuje veliko rast

8. oktober 2017 ob 12:42

Pariz - MMC RTV SLO

Skupina Renault je objavila nov strateški načrt z imenom Drive The Future 2017-2022, s katerim v prihodnjih letih načrtuje 40-odstotno rast.

S šestletnim načrtom skupina napoveduje 40-odstotno rast s podvojitvijo prodaje na neevropskih trgih, predvsem na Kitajskem, ki bo presegla pet milijonov v primerjavi s 3,47 milijona v letu 2016. Rast bo ob sedemodstotnem dobičku v blagajne prinesla dodatnih 70 milijard evrov ter 4,2 milijarde prihranka.

Za doseganje teh načrtov bo naveza Renault-Nissan-Mitsubishi razširila svojo prodajno paleto z vpeljavo osmih novih popolnoma električnih ter 12 elektrificiranih (hibridnih) modelov. Med temi bo tudi serijska različica futuristične študije symbioz, ki smo jo videli v Frankfurtu. Kar 15 modelov bo premoglo vsaj en sistem za avtonomno vožnjo od druge do četrte stopnje, pri čemer bodo mali mestni avtomobili do leta 2019 ponujali drugo stopnjo le-te.

Naložbe za rast

Za to bo podjetje vložilo 18 milijard evrov v raziskave in razvoj ter z uporabo skupne tehnologije za vse tri znamke ustvarilo ponudbo, ki bo vključevala vse, od malih do velikih modelov. S tem želijo doseči, da bo 80 odstotkov modelov vseh treh znamk zasnovanih na skupnih platformah.

Ghosn samozavestno

Prvi mož skupine Carlos Ghosn je ob tem povedal, da gre za zdravo, dobičkonosno, globalno podjetje, ki samozavestno zre v prihodnost. Načrt Drive The Future 2017-2022 naj bi po Ghosnovih besedah omogočil močno in trajnostno rast na ključnih trgih in proizvodih s pomočjo skupnih virov in tehnologij, s čimer bodo dosegli večjo cenovno konkurenčnost.

Martin Macarol