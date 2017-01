Furs: Davčne blagajne so dosegle svoj namen

Mineva leto dni od uvedbe davčnih blagajn

2. januar 2017 ob 16:06

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Po prvem letu uporabe davčnih blagajn finančna uprava meni, da so upravičile cilj. Manj je sive ekonomije, saj so pobrali več davkov, manj je tudi dela na črno, saj je okoli 25 tisoč na novo zaposlenih blagajnikov.

Podatki finančne uprave (Furs) kažejo, da so v prvih devetih mesecih pobrali 55 milijonov več davkov in prispevkov, kar je v skladu s pričakovanimi 75 milijoni dodatnih davkov na leto, pa tudi 24 tisoč zaposlitev, tistih, ki delajo z davčnimi blagajnami. Dokončna ocena bo jasna, ko bodo vsi oddali letne obračune. Davčne blagajne so po besedah namestnika generalne direktorice finančne uprave Petra Gruma dosegle svoj namen.

"Davčne blagajne omogočajo, da je promet pregledno in pravilno evidentiran ter ga ni mogoče pozneje spreminjati oz. njim manipulirati," je za Radio Slovenija pojasnil Grum.

Davčne blagajne zdaj uporablja 60 tisoč zavezancev, pred enim letom pa jih je samo tretjina. Slabo pripravljenost so morali upoštevati tudi inšpektorji. Prehodno obdobje z uporabo vezane knjige računov pa bo končano konec leta. Furs napoveduje nekaj novosti za lažji prehod. "Omogočili bomo uporabo mini blagajne na pametnih telefonih z mobilnimi tiskalniki," je povedal Grum.

Prek informacijskega sistema so v enem letu potrdili skoraj milijardo računov. Ti so prava zakladnica podatkov. Na podlagi posebnih analiz informacijski sistem opozarja tudi na odstopanja pri poslovanju zavezancev.

Zdenka Bakalar, Radio Slovenija