Furs po novem tudi nad delodajalce: 187 jih ni izplačalo plač ali plačalo prispevkov

Nova pristojnost finančne uprave

23. februar 2018 ob 10:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Od 1. januarja finančna uprava preverja tudi, ali vsi delodajalci izplačujejo plače oz. plačujejo prispevke svojim zaposlenim. Podatki kažejo, da je samo letos zakon na tem področju kršilo 187 zavezancev izmed 360, ki so jih preverjali.

Finančna uprava se je med 5. in 20. februarjem lotila preverjanja 360 delodajalcev, ki do 18. januarja niso izplačali plač za december ali pa niso predložili obrazca o plačilu prispevkov za socialno varnost. Ugotovili so, da jih je slaba četrtina (89) v vmesnem času že oddala potrebne obrazce, precej več pa jih je ravnalo nezakonito.

137 delodajalcev namreč svojim zaposlenim sploh ni izplačalo plač, pri 50 zaposlovalcih pa so nadzorniki na terenu (na podlagi izjave zastopnika družbe) ugotovili, da so plače bile izplačane, REK-obrazci pa niso bili predloženi finančni upravi, kar pomeni, da so delodajalci sicer izplačali plače, niso pa plačali prispevkov. V skoraj četrtini primerov zavezanci ob obisku Fursovih nadzornikov niso bili dosegljivi.

Proti kršiteljem so uvedli postopke oz. jim izdali plačilne naloge, so še pojasnili na Fursu in dodali, da bo v tistih primerih, ko zavezanci REK-obrazcev niso oddali ali so bili nedosegljivi, postopek ugotovitve davčne obveznosti izvedla kontrola oz. inšpekcija.

Del obravnavanih je obveznosti naknadno poravnal

Ob tem dodajajo, da je v času nadzora (od 31. januarja do 21. februarja) 195 od 360 zavezancev, pri katerih so že izvedli nadzor, predložilo obrazce za pretekla obdobja, v katerih so izkazali za 219.332 evrov davčnega odtegljaja oziroma akontacije dohodnine, za 522.857 evrov prispevkov za socialno varnost delojemalcev in za 380.389 evrov prispevkov za socialno varnost delodajalcev. Skupni znesek izkazanih obveznosti znaša dobrih 1,12 milijona evrov, so še dejali.

Furs ob tem opozarja, da bo podobne nadzore redno izvajal tudi v prihodnje in delodajalce v primerih neizplačil plač in prispevkov sankcioniral, zato vse zavezance poziva, naj "izplačujejo mesečne plače v rokih, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih in da tudi predložijo REK 1 obrazce, saj bodo v nasprotnem primeru brez posebnega in vnovičnega pozivanja prekrškovno obravnavani".

T. K. B.