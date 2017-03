Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Minister pravi, da bi se po načrtih lahko od avtoceste do Slovenj Gradca po hitri cesti pripeljali do konca leta 2023. Foto: BoBo Sorodne novice Projekt hitre ceste proti Koroški je v operativni fazi, a dvomi prebivalcev ostajajo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gašperšič: Konec je razprav, ali hitra cesta proti Koroški bo ali je morda ne bo

Projekt prehaja v operativno fazo

10. marec 2017 ob 15:35

Slovenj Gradec - MMC RTV SLO/STA

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič si je ob obisku na Koroškem in Šaleškem ogledal del trase hitre ceste in pojasnil, da naj bi gradnjo po načrtih končali konec leta 2023.

"Dejavnosti potekajo in cesta se dejansko premika v operativno fazo. Konec je razprav, ali cesta bo ali morda ne bo. Cesta bo in dejavnosti potekajo," je med obiskom, na katerem ga spremlja predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic, pojasnil Gašperšič. Dodal je še, da se oba odseka Šentrupert-Velenje in Velenje-Slovenj Gradec v skupni dolžini 31,5 kilometra obravnavata enakovredno.

Gradbeno dovoljenje naj bi pridobili v letu 2018, še pred tem bodo stekli pripravljalna dela, geološke raziskave in postopki za odkup zemljišč. Za projektiranje in odkupe zemljišč ima Dars sredstva že zagotovljena. Prvi fazi bodo sledili razpisi za gradnjo in gradnja, po načrtih pa bi se lahko od avtoceste do Slovenj Gradca po hitri cesti pripeljali do konca leta 2023, je dodal minister.

Glede vprašanja, ali bo do Slovenj Gradca zgrajena štiripasovnica ali ne, je minister zagotovil, da bo "v končni fazi štiripasovnica", hkrati je opozoril na Darsovo študijo, na podlagi katere bodo nato načrtovali cesto.

Gašperšič si želi, da bi odkupi zemljišč potekali sporazumno

Čeprav je Civilna iniciativa Braslovče napovedala, da bo zaradi sprejetega državnega prostorskega načrta za traso Šentrupert-Velenje sprožila ustavno presojo, Gašperšič upa, da večjih nasprotovanj več ne bo. Želi si, da bi odkupi zemljišč potekali sporazumno, ker bi bilo v nasprotnem primeru treba poseči po razlastitvah.

Svetu koroške regije, ki želi z vlado do konca marca skleniti pisni dogovor z zapisanimi zavezami glede terminskega načrta izvedbe projekta hitre ceste, pa je Gašperšič odgovoril, da bodo te zaveze ustrezno opredeljene v operativnih načrtih, pisnega dogovora z zavezami pa ne bo, saj vlada po Gašperšičevih besedah tovrstnih sporazumov ne sklepa.

Sa. J.