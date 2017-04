Gašperšič obljublja: predor pod Gorjanci in cesta do Malin do leta 2023

Minister na obisku Bele krajine

7. april 2017 ob 17:16

Črnomelj - MMC RTV SLO/STA

Infrastrukturni minister Peter Gašperšič je napovedal, da bo južni del tretje razvojne osi do vasi Maline zgrajen do leta 2023. Je namreč prednostna naloga vlade in je že prostorsko umeščen, je pojasnil.



Dars se trudi, da bi gradbeno dovoljenje za prvi, novomeški 5,3-kilometrski odsek do Revoza dobili prihodnje leto, je na obisku v Beli krajini povedal minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. S tem bi ujeli rok za evropski denar in odsek končali do leta 2021.

Cesta do Malin na belokranjski strani Gorjancev pa bo malo kasnejša. Zanjo sedaj poteka projektiranje in pridobivanje zemljišč, zato Gašperšič računa na gradbeno dovoljenje z letom 2019, dokončanje pa do leta 2023. Opozoril je še, da gre za precej grobo časovo oceno.

Gašperšič se je v okviru obiska v Beli krajini sešel z vodstvi tamkajšnjih občin, županjama Črnomlja in Semiča Mojco Čemas Stjepanovič oz. Polono Kambič ter še županom Metlike Darkom Zevnikom.

Po sestanku je povedal, da so se dogovorili za ustanovitev odbora, ki bo spremljal gradnjo južnega dela ceste. V njem bodo predvidoma sodelovali predstavniki območnega gospodarstva, treh belokranjskih in novomeške občine.

Kaj pa po Malinah

Cesta tretje razvojne osi se bo od Malin nadaljevala do metliškega mejnega prehoda in Črnomlja, pa še naprej proti mejnemu prehodu Vinica. Gašperšič je razkril, da bo vlada prostorski načrt obravnavala še letos. Pri črnomaljskem delu so sicer "zadeve še nekoliko odprte in jih je treba doreči s hrvaško stranjo", je dodal. Nadaljevali jih bodo po sprejetju načrta za omenjeni prvi del.

Problem mostu preko Kolpe

Gašperšič je obisk Dolenjske in Bele krajine končal z ogledom mejnega prehoda Vinica. Ta ima težavo: nosilnost mostu preko Kolpe je omejena na 7,5 tone (s hrvaške strani sicer ni omejitve).

Kako rešiti težavo? Po Gašperšičevih besedah tako, da bodo lahko izvajali mejni nadzor tudi nad tovornimi vozili. Obstoječa ureditev namreč zaradi prostorskih omejitev tega na slovenski strani ne omogoča, z dodatnim voznim pasom za tovorna vozila pa bi omenjeno omejitev teže vozil pri prehajanju meje lahko odpravili, je pojasnil.

Al. Ma.