Gašperšičevi bodo Luki Koper zakon o 2. tiru predstavili v petek

4. april 2017 ob 15:04

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predstavniki ministrstva za infrastrukturo in Luke Koper so se sešli v Ljubljani, a so govorili predvsem o bertoški vpadnici. Upravi Luke bodo predlog zakona o drugem tiru predstavili v petek.

Predstavniki Luke Koper in ministrstva so se strinjali, da je skupno sodelovanje pri projektu drugi tir pomembno. "Najverjetneje se bomo že v petek zjutraj sešli s celotno upravo Luke Koper, ker bomo predstavili projekt in operativne korake, nato pa bomo skupaj začeli razvijati metodologijo, kako v projektu lahko sodeluje tudi Luka Koper," je v izjavi za medije napovedal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben.

Predstavniki Luke Koper so bili po sestanku molčeči, znano pa je, da nasprotujejo predlogu zakona o drugem tiru, med drugim zaradi predvidene takse na pretovor, ki bi jih letno stala več milijonov evrov. Za lani npr. izračun znaša 17,9 milijona evrov. S to oceno pa se ne strinjajo na ministrstvu; Leben je ponovil oceno, da bi Luko Koper to stalo 10 milijonov evrov letno "in nič več".

Bližje glede dogovora o bertoški vpadnici

Skupaj s predstavniki koprske občine so spregovorili tudi o širitvi bertoške vpadnice, ki bi ob ureditvi enega ali dveh novih vhodov v Luko Koper mesto razbremenila tovornega prometa. Svetovalec koprskega župana Gašpar Gašpar Mišič je spomnil, da spor med državo in Mestno občino Koper predstavlja oviro za gradnjo vhoda na vpadnico. "Zdaj smo bližje dogovoru in v prihodnjih dneh pričakujem predlog sporazuma," je dejal. Ob tem je spomnil tudi na pomen, ki bi ga imel drugi tir za Luko Koper.

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič po sestanku ni dajal izjav, sešel pa se bo tudi s prebivalci Črnega Kala. Krajani v tamkajšnji civilni iniciativi so namreč v okviru odbora, ki se zavzema za zaščito vodnega vira in gradnjo dvotirne železnice, že razpravljali o možnosti zbiranja podpisov za referendum o zakonu o drugem tiru, a sklepa niso sprejeli.

A. Č.