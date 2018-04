Gorenjci si obetajo dobro turistično sezono

Dozdajšnji obisk letos dober

28. april 2018 ob 11:55

Bled,Bohinj - MMC RTV SLO, STA

Po lanski rekordni turistični sezoni na Bledu in v Bohinju se letos napovedujejo novi izjemno dobri rezultati z nadaljnjo rastjo števila gostov in nočitev.

Na Turizmu Bled so z letošnjim letom za zdaj zelo zadovoljni, saj so v prvih treh mesecih zabeležili več kot 109.000 nočitev, kar je okoli sedem odstotkov več kot lani in to navkljub temu, da so bili nekateri hoteli v teh mesecih zaprti zaradi renovacij.

Tudi napovedi za prvi maj so dobre, nekateri hoteli celo poročajo, da povpraševanje presega njihovo zmogljivost, ponekod pa bi se še našla kakšna soba. Tudi zasebni oddajalci sob začenjajo s sezono, tako da bi se kakšna soba našla tudi pri njih, so pojasnili na Turizmu Bled.

Na Bledu bodo sicer v teh dneh gostili skupine z Malte, Hrvaške, Poljske, Romunije in Koreje, precej pa je tudi rezervacij individualnih gostov. Ti prihajajo predvsem iz tradicionalnih trgov, torej iz Italije, Nemčije, Avstrije in Velike Britanije.

Vse več turistov izven sezone

Tudi v Turizmu Bohinj jih veseli dejstvo, da se glavna turistična sezona širi s poletja v pomlad in jesen, ko so gostje predvsem pohodniki, ribiči in ljubitelji narave. Bo pa obisk, predvsem v deležu domačih in enodnevnih gostov v času prvomajskih počitnic in kasneje v poletju, kot kažejo izkušnje iz preteklih sezon, krojilo tudi vreme, so za STA pojasnili v Turizmu Bohinj.

"Glede na obete - ta trenutek se lepo število turistov že da začutiti po destinaciji, lahko rečem, da so očitni premiki v izvensezonski čas, april in maj. Številke temu pritrjujejo in vse od velike noči dalje beležimo tudi lepo število dnevnih obiskovalcev, zlasti ob koncih tedna," je pojasnil direktor Turizma Bohinj Klemen Langus.

"Trenutne napovedi kažejo zelo dobro, glede na trende v turizmu in če nam bo vreme služilo, lahko pričakujemo še eno rekordno sezono," meni Langus, ki upa na podobne rezultate, kot so bili lanskoletni. Letošnja zima je bila zaradi zelo dobre snežne podlage že boljša od lanske.

Pričakovanja so dobra tudi zaradi promocije, ki jo Bohinju v svetu prinašajo nagrade in priznanja, kar lahko pripelje še več gostov. Na to so se v Bohinju zaradi zagotavljanja vzdržnega prometa, omogočanja normalnega življenja domačinov in kvalitetne izkušnje gostov pred letošnjo glavno turistično sezono tudi posebej pripravili.

Ob številnih ukrepih bo predvsem najbolj dobrodošlo brezplačno parkiranje v Bohinjski Bistrici z brezplačnim prevozom do Bohinjskega jezera in nazaj, ugodno parkiranje in brezplačen prevoz iz Srednje vasi do planine Blato ob koncih tedna ter vsakodnevno ugodno pakiranje in brezplačen prevoz do Bohinjskega jezera iz parkirišča ob vstopu v Ribčev Laz.