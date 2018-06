Gorenje z novo upravo - podjetje bo vodilo šest ljudi

Trije novi obrazi

12. junij 2018 ob 12:02

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Še pred skupščino Gorenja je stari nadzorni svet imenoval novo upravo. Naslednjih pet let bo šestčlanska - poleg prvega moža Gorenja Franja Bobinca ostajata delavski direktor Drago Bahun in Žiga Debeljak, pridružujejo pa se jim Stanka Pejanović, Tomaž Korošec in Saša Marković.

Bobinac, ki je bil na mesto predsednika uprave Gorenja vnovič imenovan julija lani, je že pred meseci sporočil, da v novo upravo ne bo več predlagal Branka Apata, ki ostaja v podjetju kot njegov pomočnik, in Petra Kukovice, ki bo svojo poklicno pot nadaljeval drugje.

Člani uprave bodo začeli mandat 20. julija, z izjemo Markovića, ki bo član uprave Gorenja od 1. septembra. "Podjetje dobiva ekipo, ki bo znala in zmogla izkoristiti vse prednosti, ki jih strateški partner za skupino prinaša," je dejal Bobinac. V Gorenju namreč končujejo postopek in pravijo, da so v kitajski skupini Hisense našli "odličnega strateškega partnerja, s katerim bodo gradili stabilno prihodnost in zagotavljali rast Gorenja".

Novinka Stanka Pejanović v upravo Gorenja prihaja iz Gorenja Beograd, kjer je bila zadnja štiri leta generalna direktorica ene največjih Gorenjevih družb v tujini. Pred prihodom v Gorenje je bila zaposlena v skupini Mercator, najprej kot direktorica podjetja Mercator-S, nato kot članica uprave, odgovorna za poslovanje v jugovzhodni Evropi.

Tomaž Korošec je v skupini medtem zaposlen že več kot 20 let, zadnje leto kot svetovalec predsednika uprave skrbi za področje korporativne nabave, naložb in centralnega vzdrževanja. Predtem je kot izvršni direktor skrbel za proizvodnjo ter po prevzemu skandinavske družbe Asko izpeljal po oceni vodstva Gorenja enega najzahtevnejših postopkov reorganizacije v skupini. Pod njegovim vodstvom je Gorenje tako preselilo pet tovarn med petimi različnimi državami in tako občutno zmanjšalo stroške poslovanja.

Saša Marković v Gorenje prihaja iz podjetja Philips Electronics North America, kjer je od leta 2015 vodil oddelek trženja za izdelke osebne nege. Po Bobinčevem mnenju v podjetje prinaša svež veter, saj je poleg Evrope v zadnjih letih izkušnje nabiral tudi v Severni Ameriki. Poleg panoge po Bobinčevih besedah dobro pozna tudi prodajo in marketing blaga splošne porabe.

Nova razdelitev del

Uprava bo imela v novi sestavi tudi nove naloge. Debeljak bo pokrival področje financ, digitalizacije, oskrbne verige in netemeljnih dejavnosti. Bahun bo kot delavski direktor pokrival področje socialnega dialoga. Pejanovićeva bo članica uprave za kadrovske zadeve in bo pokrivala področje kadrov, organizacije, servisa in podpornih služb. Korošec bo odgovoren za področja tehnologije, proizvodnje, razvoja, oskrbe in naložb, Marković pa bo prevzel mesto člana uprave za prodajo in marketing in bo pokrival prodajo velikih in malih gospodinjskih aparatov vseh blagovnih znamk skupine Gorenje ter strateški marketing in dizajn. Bobinac bo medtem poleg koordiniranja in vodenja uprave neposredno nadziral delo sekretariata uprave ter področji korporativnega komuniciranja in korporativne varnosti, v naslednjem mandatu pa bo osredotočen tudi na integracijo s strateškim partnerjem.

A. S.