Gorenjska banka: Andoljška bo zamenjal Benedek

Skupščina delničarjev Save

30. januar 2018 ob 07:34,

zadnji poseg: 30. januar 2018 ob 09:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Srbska banka AIK za 37,6-odstotni delež Gorenjske banke ponuja 43,53 milijona evrov. Te delnice ima v lasti Sava, o prodaji bo odločala njena skupščina.

Predlog sklepa se glasi, da lastniki Save soglašajo s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, na podlagi katere Sava proda 111.773 delnic Gorenjske banke, Abanka pa kot fiduciarni imetnik proda 34.287 delnic banke.

Ta predlog je upravni odbor Save potrdil sredi decembra. O soglasju k odločitvi za prodajo bodo zdaj odločali še njeni lastniki na čelu s Slovenskim državnim holdingom, Kapitalsko družbo in skladom York.

Banka AIK, ki ima v lasti uradno 20,99 odstotka delnic Gorenjske banke, je sredi decembra sicer objavila namero za prevzem Gorenjske banke, a nato v postavljenem roku ni objavila prevzemne ponudbe. Uradnih informacij o tem, zakaj se to ni zgodilo, ni.

AIK je po poročanju medijev pod drobnogledom srbske centralne banke, razlog pa bi lahko bili nekateri sporni posli v Srbiji. Po navedbah Dela naj bi srbska centralna banka od nje zahtevala dokapitalizacijo za 60 milijonov evrov, sicer ji ne bo izdala soglasja za prevzem Gorenjske banke. Finance pa so poročale, da je zaradi nepravilnosti pri poslovanju že umaknila soglasje za povečanje deleža.

Prodajo Gorenjske banke je Savi po tem, ko je pristala v prisilni poravnavi, septembra 2015 naložila Banka Slovenije in ji v njej medtem odvzela glasovalne in upravljavske pravice.

Benedek namesto Andoljška

Nadzorni svet Gorenjske banke je v ponedeljek sprejel pobudo predsednika uprave Andreja Andoljška za predčasno končanje mandata in sporazumno prekinitev delovnega razmerja. Andoljšek se bo z mesta predsednika uprave poslovil s koncem marca, njegov naslednik pa bo sedanji predsednik nadzornega sveta banke David Benedek.

Andoljšek, ki je bil na čelo uprave Gorenjske banke za petletno obdobje imenovan junija 2014, je odločitev o predčasnem zaključku mandata sprejel zlasti v luči pričakovanih sprememb v lastništvu, posledično pa v načinu vodenja in delovanja banke, so sporočili iz Gorenjske banke. Ob menjavi na čelu uprave so v Gorenjski banki zapisali še, da Mojca Osolnik Videmšek ostaja članica uprave banke.