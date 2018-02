Gospodarsko ministrstvo bo razvezalo mošnjiček: 266 milijonov evrov za 29 razpisov

Eden najpomembnejših je razpis za raziskave, razvoj in inovacije

20. februar 2018 ob 19:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na letošnjih razpisih nameravajo največ, skoraj 140 milijonov, nameniti za regionalni razvoj. 75 milijonov bo šlo za podjetništvo, 21 za internacionalizacijo, 16 za lesno panogo, 13 pa za turizem.

"Veseli me, da smo prišli do obdobja, ko je ta stroj dobro naoljen in dobro deluje," je napredek ministrstva pri črpanju sredstev EU-ja in ob novih razpisih opisal minister Zdravko Počivalšek.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo letos objavilo 29 novih razpisov za pridobitev sredstev v skupni vrednosti 265,9 milijona evrov. Eden najpomembnejših je razpis za raziskave, razvoj in inovacije, v okviru katerega bodo pred dvema tednoma razdeljenim več kot 28 milijonov evrov maja dodali še 30 milijonov evrov.

V evropski perspektivi 2014-2020 ima ministrstvo na voljo 839 milijonov evrov, od tega so 101 milijon razpisali v letu 2016, lani 406 milijonov evrov. Letos bi radi prišli do 83-odstotnega deleža razpoložljivih sredstev. V prvi polovici leta nameravajo razdeliti 145,6 milijona, v drugi 120,3 milijona evrov.

Gospodarstvo poganjajo izvozniki

Počivalšek je danes na predstavitvi v Mariboru spomnil, da so lani ustanovili službo za razvojna sredstva, ki jim omogoča lažje in hitrejše izvajanje razpisov, hkrati pa pomaga prijaviteljem. Zato so lahko pri črpanju evropskih sredstev vsako leto uspešnejši.

"Na vseh razpisih se trudimo za poenostavitve, da bi čim bolj olajšali delo upravičencem, in tu se že kažejo konkretni rezultati," je dodala vodja te službe Karin Žvokelj Jazbinšek.

Vsebinsko se po besedah državnega sekretarja Aleša Cantaruttija osredotočajo na skladen regionalni razvoj, industrijo, digitalizacijo in internacionalizacijo. "Zdi se nam pomembno, da pomagamo našim izvoznikom. Oni so tisti, ki poganjajo naše gospodarstvo," je dejal.

Obenem sledijo ciljem v strategiji pametne specializacije. Na razpisih v zadnjih dveh letih je bilo pri upravičencih daleč največ zanimanja za prioritetno področje Mesta in skupnosti (40 odstotkov), sledijo Stavbe in dom (14 odstotkov) in Tovarne prihodnosti (13 odstotkov), nato pa še Mobilnost, Materiali, Zdravje - medicina in Krožno gospodarstvo.

Napredek v vzhodni regiji

Na letošnjih razpisih nameravajo največ sredstev nameniti za regionalni razvoj (139,4 milijona evrov), med drugim za turistične kapacitete na problemskih območjih in dogovor za razvoj regij. Dobrih 75 milijonov evrov bo šlo za podjetništvo, tehnologijo in razvoj, 21 milijonov za internacionalizacijo, 16 milijonov za lesno panogo in 13 milijonov za turizem.

Trenutno je odprtih 11 razpisov, od tega šest iz letošnjega leta. Do konca februarja naj bi objavili še štiri, in sicer za nove poslovne modele za svetovne verige vrednosti, vodilne turistične destinacije, zagon inovativnih podjetij in partnerstva na tujih trgih.

Geografsko gledano je bilo lani po besedah Cantaruttija največ sredstev izplačanih podjetjem iz osrednjeslovenske regije. "Tam je največja absorpcijska sposobnost. A takoj za njo so Podravje, Jugovzhodna Slovenija in Pomurje, kar so vse problemska območja. To dokazuje, da težimo k temu, da izenačujemo razlike med vzhodom in zahodom države," je pojasnil.

"Težava vzhoda je, da je marsikdaj absorpcijska moč gospodarstva tu prenizka. A se kaže postopen napredek, saj se splošno gledano večina sredstev razdeli v tem delu," je dodal minister Počivalšek.

Poudaril je tudi, da so zanje vsa podjetja, ki delujejo v Sloveniji, enakovredna. "Delitev na domače in tuje po lastništvu se preveč politizira," je prepričan. Ugotavljajo sicer, da je med prejemniki subvencij kar 96 odstotkov podjetij, ki so pretežno v slovenski lasti. "Ne zato, ker bi bili razpisi tako pripravljeni, ampak so se pač tako prijavljala podjetja," je povedal.

T. H.