Gospodarstveniki Cerarja nagovarjajo k večji prožnosti poslovnega okolja

Srečanje vlade in gospodarstvenikov na Brdu pri Kranju

12. junij 2017 ob 16:47

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Gospodarski kazalci so trenutno zelo spodbudni, zato je pravi čas za sprejetje ukrepov za spodbudnejše davčno okolje in fleksibilnejšo delovno zakonodajo, so na srečanju s premierjem Mirom Cerarjem in ministri poudarili gospodarstveniki.

Predsednik vlade Cerar in vladna ekipa so se na Brdu pri Kranju srečali z vodilnimi slovenskimi gospodarstveniki in trenutno razpravljajo o potrebnih rešitvah za dvig mednarodne konkurenčnosti Slovenije, utrditev zaupanja in dodatno okrepitev gospodarske pobude.

Že pred srečanjem so gospodarstveniki poudarili, da je z vidika poštenega odnosa do dobrih delavcev treba omogočiti lažje odpuščanje slabih. Kot je dejal podjetnik Igor Akrapovič, je trenutno obdobje dokaj nizke brezposelnosti pravi čas za ukrepe, ki bi podjetjem omogočili pridobitev kakovostnejših kadrov.

Primeren čas za ukrepe

Kot je dejal prvi mož družbe Boxmark Leather Marjan Trobiš, na seznamu zahtev oziroma opozoril vladi sicer ni ničesar posebej novega. "Je pa zelo pomembno, da se z vlado pogovarjamo in ji še enkrat izrazimo nujnost teh zahtev," je dejal. Opozoril je, da se lahko kazalci brez ustreznih ukrepov hitro obrnejo navzdol. Kot primer prepočasnega ukrepanja je navedel položaj na trgu dela, kjer je "90.000 brezposelnih, ne moremo pa na enem mestu najti 3.000 delavcev".

To je po njegovih besedah zelo skrb vzbujajoč podatek, še posebej ob tem, da napovedi kažejo na še večji primanjkljaj ustrezne delovne sile. "Če želimo v Slovenijo privabiti tuje vlagatelje, jim moramo nuditi ustrezen kader," je poudaril Trobiš. Dobre delavce pa je po njegovih besedah težko obdržati doma tudi zaradi zelo nespodbudne davčne politike.

Več poudarka naravoslovju in tehničnim smerem

Direktor podjetja Elaphe Gorazd Lampič se je ob tem zavzel tudi za ukrepe na izobraževalnem področju, ki bi moralo po njegovem mnenju več poudarka nameniti naravoslovni izobrazbi in tehniškim poklicem. Podjetje Elaphe je po Lampičevih besedah za strokovnjake sicer zanimivo in jim kadra zato ni težko pridobiti, se pa zaveda, da bo lahko v prihodnosti popolnoma drugače.

Pomen fleksibilnosti delovnega okolja se po besedah direktorice ljubljanskega ABC pospeševalnika Urške Jež še posebej kaže na področju zagonskih podjetij, ki jih večinoma sestavljajo člani mlajše generacije. Ta po opozorilih Ježeve na podjetništvo gleda drugače, vlada pa se mora zavedati, da ne gre več za modno muho, temveč prihodnost.

Sodelovanje z vlado dobro, a počasno

"Dinamika dela je med mladimi povsem drugačna, kot smo je vajeni v tradicionalnih podjetjih," je poudarila Ježeva in se ob tem med drugim zavzela za začetni odlog plačila davkov za perspektivna zagonska podjetja. "Bi pa bilo treba v vladi imeti nekoga z aktivno vlogo, namenjeno mladim in prihodnjim poslovnim modelom," je dejala.

Sodelovanje z vlado je sicer označila kot dobro, "vendar zakonodaja in določeni koraki zelo počasi sledijo", poleg tega pa so nekateri novi zakoni po njenih besedah še vedno brez "sprememb, v katerih živijo mladi".

L. L.