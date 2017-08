Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Newyorška borza vrednostnih papirjev je do ponedeljka kar devet dni zapored postavljala rekorde, v torek pa je indeks Dow Jones (22.085 točk) dan končal za 0,15-odstotnim minusom. Foto: Reuters Alan Greenspan, ki mu mnogi očitajo, da je bil s preohlapno denarno politiko sokrivec za finančno krizo, ki je izbruhnila leta 2008, je vlagatelje posvaril pred balonom na obvezniških trgih. Foto: Reuters Za evro je bilo treba včeraj večji del dneva plačati več kot 1,18 dolarja, nato pa se je dolar okrepil in cena evra se je znižala na okrog 1,173 dolarja. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Greenspan spet uporabil slovito frazo, a tokrat za obvezniške trge

Bitcoin že nad 3.500 dolarji

9. avgust 2017 ob 07:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters

Čeprav so novi rekordi na Wall Streetu del vsakdana in vrednotenja zgodovinsko visoka, nekdanji finančni čarovnik Alan Greenspan vlagatelje svari pred balonom na obvezniških trgih.

91-letni Greenspan, ki je ameriško centralno banko vodil med letoma 1987 in 2006, je v pogovoru za CNBC povedal, da lahko na obvezniških trgih po treh desetletjih bikovskih gibanj govorimo o neracionalnem navdušenju (irrational exuberance). Frazo je uporabil že leta 1996, a je imel takrat v mislih delniške trge, tokrat pa obvezniške, saj je pričakovati padec cen obveznic.

Kitajci znižali presežek z ZDA

"Greenspan meni, da so problem prenapihnjene obveznice, ne delnice. Prej ko slej bo cena padla, donosi obveznic pa se bodo normalizirali," nam je povedal Tomislav Apollonio iz Abanke, ki je pokomentiral tudi slabše kitajske podatke o izvozu in uvozu: "Nič tragičnega. Uspelo jim je zmanjšati presežek z ZDA in se bodo zdaj s tem hvalili, Trump pa na drugi strani grozi, da Kitajska krši intelektualno lastnino in da bo ukrepal."

Rast BDP-ja v drugem četrtletju 6,9-odstotna

Kitajska je imela julija precej slabšo rast uvoza in izvoza, kot so pričakovali analitiki. Njen izvoz se je v letni primerjavi okrepil za 7,2 odstotka, na 193,65 milijarde dolarjev, uvoz pa za 11 odstotkov, na 146,90 milijarde dolarjev. Na drugi strani so bili podatki o gospodarski rasti boljši od napovedi. V drugem četrtletju je bila namreč rast 6,9-odstotna. Kitajske oblasti so za letos napovedale 6,5-odstotno rast, najnižjo v zadnjih 25 letih.

Napetosti med ZDA in Korejo Dow obarvale rdeče

V New Yorku je v torek indeks Dow Jones dosegel rekordnih 22.179 točk, vendar je zaradi ostrih besed, ki jih je Trump namenil Severni Koreji, trgovanje končal sto točk nižje. S tem mu ni uspelo že desetič zapored dan končati rekordno visoko. Apollonio: "V petek bo zanimivo pogledati sveže podatke o inflaciji in kaj bo na to rekel Fed, ki namerava začeti krčiti bilančno vsoto in hkrati napoveduje nov dvig obrestne mere."

Tečaji delnic na Ljubljanski borzi, 8. avgust:



KRKA +1,61 % 55,39 EUR SAVA RE +1,28 % 15,80 PETROL +0,90 % 387,00 ZAV. TRIGLAV +0,19 % 26,94 LUKA KOPER +0,00 % 32,00 GORENJE -0,16 % 6,21 TELEKOM -0,47 % 82,90 CINKARNA -0,610 % 164,00

.

Bitcoin že nad 3.500 dolarji

Vrednost kriptovalute bitcoin nezadržno hiti navzgor. Včeraj je cena presegla že 3.500 dolarjev in se je samo od petka povzpela za 20 odstotkov. Spomnimo, da je bitcoin maja prvič presegel 2.000 dolarjev, v soboto pa prvič 3.000 dolarjev. V ozadju sveže rasti so pričakovanja, da bo včeraj uvedena tehnologija veriženja blokov, imenovana SegWit (segregated witness), povečala zmogljivost transakcij, torej zmanjšala včasih predolg transakcijski čas.



Nafta brent zanesljivo nad 50 dolarji

Vrednost nafte vrste brent ostaja nad 52 dolarji za sod (157 litrov). Savdski velikan Aramco, ki je v državni lasti, bo septembra za vsaj 520 tisoč sodov znižal črpanje, kar je v skladu z dogovorom, ki ga je sklenil Opec. Naftni kartel želi z nižjo proizvodnjo pomagati cenam nafte, vendar je uspeh omejen. Julija je Opec načrpal rekordno veliko nafte, prav tako je bil rekorden izvoz.

Aluminij najvišje v dveh letih in pol

Na surovinskih trgih velja izpostaviti še aluminij, saj je cena pri skoraj 2.000 dolarjih za tono dosegla dveinpolletni vrh. Kitajska, največji proizvajalec, je letos številnim tovarnam aluminija ukazala, da morajo v boju proti smogu znižati proizvodnjo, nižja ponudba pa se že kaže v višjih cenah. Julija je Kitajska izvozila 440 tisoč ton surovega aluminija in izdelkov iz aluminija, kar je 4,3 odstotka manj kot junija.

Delničarjem Petrola v petek 14 evrov dividende

Na Ljubljanski borzi so se Krkine delnice včeraj ob milijonu evrov prometa spet povzpele nad 55 evrov, dokaj živahno trgovanje pa je bilo opaziti še pri delnicah Petrola. "Bil je zadnji dan, ko so kupci še upravičeni do 14 evrov dividende. Ta bo izplačana v petek. Od podjetij v prvi kotaciji se bo do konca meseca z upravičenjem do dividende trgovalo še z Lukinimi delnicami," je še dodal naš sogovornik.

Tomaž Okorn