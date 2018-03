GZS deveterici podelil "gospodarske oskarje"

Izjemni gospodarski, podjetniški dosežki 2017

27. marec 2018 ob 07:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Gospodarska zbornica Slovenije je podelila nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Predsednik države Borut Pahor je ob tem pozval k reformam in znižanju stroškov države.

Na prireditvi so nagrade Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za leto 2017 podelili devetim gospodarstvenikom iz šestih slovenskih regij in osmih gospodarskih panog. Vseh prejemnikov "gospodarskih oskarjev", kot na zbornici tudi imenujejo te nagrade, se je tako v 50 letih nabralo 362.

Tokratni nagrajenci so:

Matjaž Omladič - Novem Car Interior Design ,

- , Iztok Špan - Tajfun Planina ,

- , Robert Golob - Gen-I ,

- , Mark Pleško - Cosylab ,

- , Rado Čulibrk - Niko ,

, Ivan Kralj - Arex ,

- , Flora Cvetka Tinauer - Eba ,

- , Branko Kamenšek - Lek Veterina,

- Borut Čeh - Labena.

"Strast, energija in veselje do dela. Prepričan sem, da nas bo to gnalo naprej," je ob prejemu nagrade dejal Čeh. Strast je bila tudi sicer rdeča nit letošnje podelitve nagrad, saj, kot je dejal predsednik komisije za nagrade pri GZS-ju Janez Škrabec, najbolj uspešni vztrajajo zato, ker pri svojem delu doživljajo strast in ga imajo resnično radi.

Pahor pozval k reformam

Podelitve se je udeležil predsednik države Borut Pahor. Ocenil je, da se Sloveniji po končani krizi in v razmerah okrevanja ponuja druga priložnost, povezana predvsem z nalogo, da se zmanjša stroške v sektorju država. Bil bi skoraj greh, če ne bi izkoristili možnosti in priložnosti za nov začetek ali vsaj za nov zagon, je povedal zbranim.

Prva priložnost je bila osamosvojitev Slovenije in z njo prelomne družbene spremembe. "Tvegam površno ugotovitev, da smo dosegli manj, kot bi lahko," je dejal. Finančna in gospodarska kriza je razkrila, da smo marsikaj naredili tudi narobe, zato smo plačali visok davek, je spomnil.

Za razliko od gospodarstva, ki ga je globalna konkurenca prisilila k prilagoditvam, spremembam in inovacijam, ostaja država po Pahorjevih besedah preveč neokretna. "Rad bi, da bi se navzela tega poguma in podjetnosti za strukturne spremembe," je dejal in povzel, da nam je drugo priložnost v glavnem omogočilo gospodarsko okrevanje.

Na ravni države je druga priložnost po njegovih besedah povezana z nalogo za znižanje stroškov v najširšem sektorju države. "Čas, ko nas denarna politika uspava, se končuje. Začenja se skrajni čas za strukturne reforme v javnem sektorju oz. v širšem sektorju države," je poudaril.

Čeferin: S strastjo se otresemo rutine

O strasti je govoril tudi gost letošnje prireditve, predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin. Strast nam pomaga, da se otresemo rutine. Je gonilno sredstvo uspeha in nam pomaga, da ne obtičimo na mestu, je dejal.

Al. Ma.