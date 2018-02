Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 26 glasov Ocenite to novico! Hranilnica Lon je od začetka prodaje prodala skoraj 3000 kriptožetonov Foto: BoBo Sorodne novice Slovenci lahko prvi na svetu kupimo bitcoine na klasični bankomatih Dodaj v

Hranilnica Lon ne sme več prodajati kriptovalut na bankomatih

Odredba Banke Slovenije

8. februar 2018 ob 10:32,

zadnji poseg: 9. februar 2018 ob 09:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Banka Slovenije je Hranilnici Lon odredila takojšnje prenehanje prodaje kriptovalut na njihovih bankomatih.

V kranjski hranilnici Lon so 19. januarja prejeli odredbo Banke Slovenije o takojšnjem prenehanju prodaje kriptovalut na svojih bankomatih ter prodajo takoj tudi ustavili. Razlog je v zakonskih določilih, ki bankam dovoljujejo le prodajo finančnih produktov, kar bitcoin ni.

Od začetka prodaje, 25. septembra lani, so prodali skoraj 3000 žetonov v skupni vrednosti 530.000 evrov.

V Hranilnici Lon, ki se bo z marcem preoblikovala v banko Lon, so se za prodajo kriptovalut odločili, ker so želeli iti v korak s časom, kot je septembra ob nadgradnji bankomatov povedal predsednik uprave Jaka Vadnjal. Klasični bankomati, imajo jih 15, so bili namreč precej slabo izkoriščeni. Lon mora zdaj poiskati ustrezno rešitev za nadaljevanje prodaje.

