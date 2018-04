Hrvaški član uprave NEK-a Perharić ne nasprotuje zamenjavi in vztraja, da so mu grozili

HEP potrditev Rožmana pogojuje z odhodom Perharića

24. april 2018 ob 15:22

Krško - MMC RTV SLO, STA

Član uprave Nuklearne elektrarne Krško (NEK) in predstavnik hrvaške lastniške polovice Hrvoje Perharić je v Krškem znova zatrdil, da mu je predsednik stranke HNS Ivan Vrdoljak grozil, da mora odstopiti, in dejal, da ne nasprotuje lastni zamenjavi.

Zagrebško sodišče je konec marca potrdilo obtožnico proti predsedniku Hrvaške narodne stranke (HNS) Ivanu Vrdoljaku zaradi groženj hrvaškemu članu uprave Nuklearne elektrarne Krško (Nek) Hrvoju Perhariću.

Do sporne situacije je prišlo novembra 2015, ko je dolgoletni slovenski predstavnik v dvočlanski mešani upravi NEK-a Stane Rožman zavrnil takratni hrvaški predlog zamenjave hrvaškega kolega Perharića.

Vrdoljak, ki je bil takrat hrvaški minister za gospodarstvo, ni bil zadovoljen s takšnim razpletom, ker je imel svojega kandidata in naj bi po telefonu od Perharića zahteval naj odstopi s položaja hrvaškega člana uprave. Perharić je preiskovalcem povedal, da mu je Vrdoljak zagrozil naj ne hodi več v službo, če bo pa to vendarle storil, ga bo ovadil hrvaški policiji, tožilstvu in zunanjem ministrstvu.

Med drugim naj bi zagrozil tudi s prepovedjo Perharićevega vstopa v Slovenijo ter da bo "zagrenil življenje" Perhariću in njegovi družini, tudi otrokom. Perharić je v ovadbi dodal, da se je takrat ustrašil za življenje svoje družine in osebno varnost.

Vrdoljak: Perharić bolj skrbi za slovenske interese

Vrdoljak je v petek trditve Perharića o grožnjah označil za lažne. Na novinarski konferenci na sedežu svoje parlamentarne stranke HNS v Zagrebu je dejal, da ovadba "temelji na lažnem izkazu, kar bo tudi dokazal" in poudaril, da "nikoli ni grozil, posebej pa ne družinam" in da Perharića "branijo Slovenci".

Šef HNS-a je obtožil Perharića, da je odgovoren za kršitev meddržavne pogodbe o NEK-u, ker hrvaška podjetja niso dobila približne polovice poslov pri vzdrževanju elektrarne.

Potrdil je, da je kot minister zahteval odgovornost osebe, ki je "uničevala delovna mesta na Hrvaškem". Ocenil je, da je Hrvaška v Perharićevem mandatu izgubila več kot dve milijardi kun (270 milijonov evrov) ter da hrvaški član uprave NEK-a bolj skrbi za slovenske kot za hrvaške interese.

Perharić: Vrdoljak ne razuma meddržavnega dogovora

Perharić se je na današnji novinarski konferenci v Krškem najprej odzval na Vrdoljakove trditve glede groženj, neupoštevanja meddržavne pogodbe v škodo Hrvaške, zavračanja slovenske polovice Neka, da bi ga razrešili, in suma o nasprotju interesov. Dodal je, da ne nasprotuje lastni zamenjavi, pogojuje jo le s kompetentnim kandidatom.

Perharić je glede groženj, ki jih je Vrdoljak v petek zanikal, dejal, da te držijo in da je zagrebško sodišče na temelju teh potrdilo obtožnico proti njemu. O meddržavnem dogovoru o NEK-u je ocenil, da ga Vrdoljak "ne pozna", ne razume in ga napačno tolmači". Povzel je, da nasprotuje javnemu obračunavanju in da mu je bilo to vsiljeno. Vrdoljak je namreč namesto "civilizirane poti" izbral "zavajanje, laž in nasilje".

"Hrvaška podjetja se niso odzvala na razpis"

O očitani prednosti, ki naj bi jo pri remontnih in vzdrževalnih delih v Neku imela slovenska podjetja, je navedel, da se hrvaška podjetja ob javnih razpisih niso odzvala v sorazmernem številu in zato tudi niso mogla opraviti polovice del.

Glede očitanega nasprotja interesov je opozoril, da ni družbenik nobenega hrvaškega ali drugega podjetja. V obdobju, ko je to bil, pa se je podjetje, ki je sodelovalo pri delih v nuklearki, kot vsi drugi prijavilo na javni razpis.

Perharić ne nasprotuje zamenjavi

V sredo bo v NEK-u skupščina, na kateri bodo razpravljali o njegovi morebitni zamenjavi, naj bi si je želela hrvaška stran. Perharić je dejal, da svoji zamenjavi ne nasprotuje.

Pravica lastnikov je namreč, da ga kadarkoli zamenjavo, vendar kot odgovoren član uprave pri svoji zamenjavi zahteva, da ga nadomestijo s kompetentnim kandidatom, kar naj bi hrvaška izbira po njegovem mnenju izključevala. Perhariću sicer mandat poteče konec prihodnjega leta.

Zapleti z izbiro članov uprave NEK-a potekajo zadnjih nekaj tednov, saj hrvaški družabnik, podjetje Hrvatska elektroprivreda (HEP), pogojuje vnovično potrditev Rožmana za predsednika uprave Neka s predčasnim odhodom Perharića. HEP meni, da imajo pravico zamenjati svojega člana uprave, tako kot ima slovenski lastnik polovice elektrarne, podjetje Gen energija, potrditi Rožmana.

Hrvaška stran je nedavno za STA pojasnila, da bo Perharić letos izpolnil pogoje za upokojitev. Zato menijo, da ga bi bilo smotrno zamenjati z mlajšim strokovnjakom.

Hrvaška stran grozi z arbitražo

Gen energija je Rožmanu brez soglasja hrvaške strani v začetku aprila potrdila nov petletni mandat. Hrvaška stran pa je v primeru, da na prihodnji skupščini ne bo soglasja o vnovičnem Rožmanovem imenovanju in hkratni zamenjavi Perharića z njenim kandidatom, zagrozila z arbitražnim postopkom, ki ga predvideva meddržavna pogodba o NEK-u.

J. R.