Hrvaški premier na pogovorih z največjimi dobavitelji Agrokorja

Spremembe v upravi Agrokorja

3. april 2017 ob 12:08

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Hrvaški premier Andrej Plenković se pogovarja z največjimi dobavitelji koncerna Agrokor, ki ima za več kot dve milijardi evrov obveznosti do dobaviteljev.

Medtem ko je lastnik Agrokorja Ivica Todorić v nedeljo podpisal sporazum z bankami upnicami o mirovanju dolga, naj bi dogovor z dobavitelji šele dosegli. Agrokorjevi dolgovi do hrvaških dobaviteljev predstavljajo polovico terjatev vseh dobaviteljev koncerna, ki posluje v osmih državah.

Predsednik uprave enega izmed dobaviteljev, podjetja Agrofruktis, Denis Matijević je pred sestankom dejal, da med pogovori s Plenkovićem pričakuje konkretne premike. "Menim, da je dobro, da je država mediatorka, ne želim pa, da bi se neposredno vpletala v reševanje krize," je izjavil Matijević.

Hrvaška vlada je večkrat sporočila, da podpira zahteve dobaviteljev, ki bodo spet poskusili pritisniti na vlado, naj pomaga pri iskanju rešitev. Dobavitelji so prejšnji teden blokirali račune Agrokorjevih podjetij in jih ne nameravajo odblokirati, dokler rešitev ne bo dogovorjena.

Plenković bo poskušal dobavitelje prepričati, naj soglašajo z doseženim sporazumom med Agrokorjem in upnicami. Dobavitelji sicer niso del sporazuma o mirovanju dolgov, a pričakujejo, da bo dogovor z Agrokorjem dodatek k t. i. sporazumu stand-still, kar naj bi privedlo do končne rešitve za poslovne probleme Agrokorja in začetka procesa stabilizacije poslovanja koncerna. Šele takrat je namreč pričakovati, da bodo banke z novim posojilom podprle Agrokor. Na Hrvaškem omenjajo, da gre v prvi fazi za približno 100 milijonov evrov novih posojil.

Težave dobaviteljev z Agrokorjem niso nič manj zapletene, kot so problemi, ki jih imajo banke upnice s hrvaškim koncernom. Neuradno obstaja načelni dogovor z dobavitelji, da bodo zamrznili njihove stare terjatve, ki naj bi jih poplačali obročno nekoliko pozneje. Dobavitelji naj bi plačilo za dobavo blaga na police Konzuma dobili v okvirju zakonskih rokov.

Sporazum z bankami predvideva spremembe v upravi

Konec prejšnjega tedna so sporazum o mirovanju dolga podpisale vse banke upnice, ki so preostale finančne upnike, kot so manjše banke in faktorinške družbe, pozvale, naj se pridružijo sporazumu. Faktorinške družbe naj bi soglašale, da bodo prestavile terjatve do dobaviteljev.

Sporazum predvideva spremembe v upravi Agrokorja in uvajanje položaja direktorja za prestrukturiranje. Hrvaški mediji napovedujejo, da bo novi mož na čelu Agrokorja izvršni direktor za prestrukturiranja v Evropi svetovalne hiše Alvarez&Marsal, Antonio Alvarez III.

Alvareza se omenja kot izkušenega menedžerja v kriznih primerih, ki je seznanjen s poslovanjem Agrokorja. Ruska banka Sberbank je družbo Alvarez&Marsal pred časom angažirala, da bi poiskali izhodno strategijo iz Agrokorja.

Hrvaška vlada je sicer prejšnji teden v sabor poslala zakon o reševanju sistemsko pomembnih podjetjih, ki je znan kot Lex Agrokor. Poslanci in poslanke bodo o predlogu zakona razpravljali v sredo.

B. V.